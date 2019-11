Madagascar: Stade de Mahamasina - Une réhabilitation prioritaire !

La victoire des Barea de 6 à 2 contre le Niger dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de mardi dernier, nous ramène à une triste réalité comme quoi, il leur est difficile de réaliser un score pareil au stade de Mahamasina.

D'ailleurs, le coach Nicolas Dupuis l'a déjà dit que, pour avoir de meilleurs résultats et espérer aller le plus loin possible, il faut d'abord réhabiliter le stade de Mahamasina, et plus particulièrement l'état de la pelouse sans parler de sa capacité car comme on l'a vécu lors du match contre l'Ethiopie, ce stade ne peut plus contenir cette foule des passionnés réunis autour des Barea.

Une foule qui a montré un bel élan de solidarité autour de Carolus Andriamahitsinoro et cette sacrée troupe qui n'hésite pas à mouiller le maillot pour le grand bonheur de tous les Malgaches.

C'est fou mais la victoire des Barea est source de joie immense pour tout le monde sans exception plus que jamais solidaire qu'il soit de droite ou de gauche.

Une unité retrouvée qui motive aujourd'hui le président Andry Rajoelina à aider le football et qui va le conduire à réaliser ce vœu pieu des Barea de voir un Stade de Mahamasina remis au goût du jour grâce notamment à la pose d'un gazon naturel importé d'Angleterre, là où tous les grands stades du monde tels le Stade de France, le Stade Bernabeu, l'Allianz Arena de Munich et le Nou Camp à Barcelone passent commande car il n'y a rien de mieux que ce gazon anglais. Mais ce serait encore mieux de confier la plantation à un Anglais.

Reste à espérer que tout le monde soit d'accord pour réaliser ce qui serait aujourd'hui des travaux d'intérêt général.

Mais pour garder en état la qualité de la nouvelle pelouse, la construction d'un stade annexe dans l'enceinte même de Mahamasina pour les entraînements, est aussi vivement souhaitée. Et cette fois avec une couverture en pelouse synthétique pour permettre une utilisation maximale.