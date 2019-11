Madagascar: Education à la citoyenneté - Objectifs atteints pour le MUSEA

Savoir voter, savoir faire le bon choix parmi les prétendants à un poste électoral, sensibiliser sur l'importance du vote, quelques pas menant vers le développement d'après les organisations de la société civile.

Un taux de participation de 48,09% seulement, lors de la dernière élection présidentielle, soit moins de la moitié des inscrits. (photo d'archives)

« Les gens se désintéressent du processus électoral, des élections en général alors qu'ils aspirent au changement ». Ce sont là les propos de Andry Rasolofomalala, trésorier auprès de le MUSEA (plateforme regroupant des associations de jeunes ayant bénéficiés de bourses d'études de la part du gouvernement américain) pour résumer la situation actuelle en matière d'éducation civique et citoyenne. En effet, les dernières élections organisées dans le pays ont démontré que les Malgaches n'accordent pas beaucoup d'importance à leur droit de vote.

Une défaillance manifeste en matière d'éducation civique, en particulier, et du système éducatif malgache, en général, d'après les dires de beaucoup d'observateurs. Un projet tendant à renverser la vapeur a été initié en 2018. Trois associations malgaches ont été, dans ce cas, mandatées par le MUSEA bord sur les élections. Le projet en question entend raviver la flamme du patriotisme malgache par l'incitation de la population à aller voter et instaurer des élections justes, transparentes, inclusives et acceptées par tous.

Diverses activités ont été menées pour atteindre cet objectif. La formation d'une centaine d'enseignants auprès de l'Ecole Normale Supérieure (ENS) sur les élections, des séances de renforcement de capacités de 101 jeunes leaders d'association sur l'importance des élections. Enfin, la sensibilisation d'éducateurs auprès des écoles primaires de quelques régions. Objectif atteint d'après les dires de Andry Rasolofomalala qui note « une volonté chez les Malgaches d'asseoir les bonnes bases d'un processus électoral répondant aux normes et aux besoins du pays. Des éducateurs de diverses régions sont venus dans le but de bénéficier des formations. Ayant entendu parler du projet, ils sont venus par leurs propres moyens et ont manifesté leur volonté d'apprendre et de participer à l'atteinte des objectifs du projet, c'est-à-dire, redonner aux Malgaches le sens du scrutin », avance notre interlocuteur avec fierté.

Perspectives. Financé par le gouvernement américain d'une valeur de 15.000 dollars, le projet entend s'ouvrir sur d'autres régions du pays. L'idée étant de faire bénéficier, le maximum de citoyens malgaches possibles, des outils permettant de sensibiliser et d'informer sur l'importance des élections. Un défi de taille, compte tenu de la situation actuelle mais qui serait possible à relever d'après les explications d'Andry Rasolofomalala. La clé de voûte de cette entreprise résiderait dans la façon de faire comprendre aux gens que, le développement auquel ils aspirent commence par la voie des urnes, le vote, leur voix.

Un changement positif qui devrait se manifester par un choix justifié, conscient et étudié du ou des prétendants à un poste électoral. Comme l'a fait savoir le trésorier du MUSEA « les gens semblent parfois oublier que les élus devraient disposer de programmes concrets devant permettre d'initier le développement tant espéré. Ainsi, la moindre des choses est de choisir celui ou celle qui répond à cet espoir et non celui ou celle qui a le plus d'argent ».