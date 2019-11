Madagascar: Incendie à Ankaramalaza - Le PM Christian Ntsay au chevet des sinistrés

Il a été constaté que les explosions des bouteilles de gaz de cuisine des foyers de certains villageois ont favorisé la propagation du feu, et que la majorité de la population n'étaient pas chez eux lorsque la catastrophe a surgi.

Ayant été mis au courant du terrible incendie qui a frappé le village d'Ankaramalaza dans la commune de Lokomby du district de Manakara, vendredi dernier, une délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre Christian Ntsay, représentant le Président de la République, s'est rendue le lendemain même au chevet des sinistrés pour leur témoigner le soutien et leur apporter des aides de l'Etat, et ce, afin qu'ils puissent faire face à cette malheureuse situation.

Catastrophe. L'incendie a duré deux heures de temps où la majeure partie du village a été ravagée par les flammes. Il a été constaté que les explosions des bouteilles de gaz de cuisine des foyers de certains villageois ont favorisé la propagation du feu, et que la majorité de la population n'était pas chez elle lorsque la catastrophe est arrivée. Pour le moment, une enquête sur l'origine du feu est ouverte par la Gendarmerie nationale. D'après le bilan enregistré, aucune vie n'est à déplorer, toutefois, il y avait eu 127 maisons calcinées, environ 320 sans abris, un homme grièvement blessé qui suit actuellement des traitements médicaux à Manakara.

Distribution de kits. En somme, le Chef du gouvernement a offert une tonne de riz, 500 kg de légumineuses, et 1.000 tôles. Il a été communiqué sur place que des camions du BNGRC sont en route pour Ankaramalaza, afin de procéder à la distribution de kits de survie, ainsi que des ustensiles de cuisine. Notons que deux camions du BNGRC ont pris la direction d'Ankaramalaza transportant notamment des tentes pouvant abriter plus de 300 personnes, 4 tonnes de riz blanc, 2 tonnes de légumineuses, des ustensiles de cuisine et des balles de vêtements.

De façon équitable. Il y a également lieu de faire savoir que le sinistre fait suite au retard des actions de maîtrise du feu, car force est de reconnaître que le village en question n'est équipé d'aucun dispositif permettant d'intervenir à temps en cas d'incendie. Ainsi, le Premier ministre a réuni les membres des comités régionaux de gestion des risques et catastrophes, pour mettre au point des plans de prévention et de gestion des urgences liées aux incendies, avec les éventuelles possibilités d'y accroître l'adduction en eau potable. Il a été ferme quant à la distribution des aides reçues qui devrait s'effectuer de façons équitable et à bon escient, afin que toutes les sinistrés sans exception puissent en jouir. Le Premier ministre n'a pas manqué d'adresser sa reconnaissance à la population locale qui n'a pas hésité à prêter main forte devant cette tragédie.