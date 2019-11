Madagascar: Mettre fin à l'insécurité en dehors de la Capitale

L'insécurité reste l'une des préoccupations majeures des Malgaches.

Certes, les efforts déployés par les responsables des forces de l'ordre ont été importants et personne ne peut nier les résultats sur le terrain, mais les faits divers rapportent régulièrement les méfaits de malfaiteurs de mieux en mieux organisés. Les attaques à main armée ont lieu malgré les rondes incessantes des patrouilles, Les attaques de taxi-brousses continuent, les rapts avec demandes de rançon se multiplient. Les autorités sont parfaitement conscientes de cela et elles font tout pour améliorer leurs méthodes de travail et ainsi éradiquer l'insécurité.

Les Tananariviens ne vivent plus la hantise des kidnappings. Il n'y a plus eu de rapts avec demande de rançon depuis bientôt deux ans. Les réseaux de kidnappeurs ont été démantelés et le maillage serré de la Capitale par les forces de l'ordre empêche toute action allant dans ce sens. Mais si le phénomène a disparu à Tana, il existe bel et bien dans différentes localités du pays. Ces derniers temps, différentes affaires ont été rapportées par la presse. Ce sont des gens ordinaires qui sont la cible des malfaiteurs.

Cela fut le cas à Betroka où une adolescente enlevée n'a été relâchée qu'après le paiement d'une dizaine de millions d'ariary. C'est le cas aussi de ce vétérinaire d'Amparafaravola dont nous relations dans notre édition d'aujourd'hui la mésaventure et qui n'a été libéré qu'après paiement de soixante millions d'ariary. L'insécurité dans ces endroits est palpable. On se rend compte qu'il s'agit parfois de zones de non-droit où la loi n'est pas respectée. C'est un véritable appel à l'aide que les habitants de ces contrées lancent aux plus hautes autorités pour restaurer un ordre qui n'existe plus chez eux.