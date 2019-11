Madagascar: Projet Miami à Toamasina - Rajoelina présente l'architecte espagnole en charge de sa réalisation

Les travaux de construction du projet Miami débuteront incessamment. C'est ce qu'a déclaré le président Andry Rajoelina hier lors de sa descente à Toamasina.

« Contrairement aux rumeurs véhiculées par les détracteurs du régime, le Miami malgache ne sera plus un rêve ni une utopie. Sa concrétisation se fera bientôt », a-t-il annoncé. Et de révéler au passage que la durée de construction est de un an et demi. La population de Toamasina pourra donc constater de visu le changement que Miami va apporter au sein de la Ville du Grand Port d'ici au mois de juin 2021. Mis à part l'embellissement de la ville, ce projet vise aussi à apporter le développement à Toamasina, notamment par le biais de l'amélioration du secteur touristique, le commerce, l'économie et les infrastructures. A entendre le chef de l'Etat, le projet comportera entre autres, une piscine géante et des terrains aux normes pour le beach soccer, le volley-ball et différentes autres disciplines sportives, une rue piétonne qui s'étalera sur 7 km, des parcs de loisirs et une aire de jeu pour enfants, des magasins et des lieux de détente.

Nouvelle ère Rajoelina. Durant sa descente hier à Tamatave, Andry Rajoelina a présenté à la population locale l'architecte qui se chargera de la concrétisation du projet Miami. Il s'agit d'Amos Casas, un architecte espagnole, qui a déjà fait ses preuves et réalisé de nombreux monuments et infrastructures connus mondialement dans plusieurs pays, entre autres, à Dubaï, France, Espagne, Qatar, ainsi que dans quelques pays européens. Accession au pouvoir. Décidément, la province de Toamasina est particulièrement gâtée par le régime Rajoelina. C'est la province qu'il a le plus visité depuis son accession au pouvoir. Hier, il a assisté à la cérémonie d'ouverture officielle du stade « manara-penitra » de Barikadimy. La Ville du Grand Port est donc la première ville à bénéficier de ce projet sous la nouvelle ère Rajoelina. A l'occasion, il a annoncé que tous les districts de la Grande Ile seront dotés d'un stade aux normes de ce genre.

Réalisation du 13e 'Velirano'. Cette semaine, le régime a donné le coup d'envoi des trente premiers stades manara-penitra. Des projets rentrant dans le cadre de la réalisation du 13e 'Velirano' qui consiste à faire du sport, une véritable fierté nationale. Il a aussi visité l'école publique Tsiry à Analakininina. Cet établissement est la première EPP « manara-penitra » dans tout Madagascar, dotée d'une bibliothèque numérique, d'une salle informatique équipée de plusieurs ordinateurs, de cantine scolaire, d'une aire de jeux et d'un terrain de sport. Comme tous les autres élèves des écoles et collèges publics, ceux de Tamatave auront aussi droit à des « Rakibolana » et des kits scolaires. Les districts de Toamasina I, Mahanoro, Sainte-Marie, Maroantsetra et Fenerive-Est ont reçu chacun un véhicule 4×4. Par ailleurs, le chef de l'Etat a aussi fait don de cinq camions bennes et des bacs à ordures pour la Commune Urbaine de Toamasina. Le numéro Un d'Iavoloha a aussi visité la pépinière géante de Tamatave. 4.900.000 jeunes plants y sont actuellement produits pour un objectif de production de 10.000.000 de jeunes plants, 5.000.000 de boulettes et 10.000.000.000 de graines forestières par bombardements aériens. L'année prochaine, la Grande Ile tentera de battre le record du monde par la plantation de 60.000.000 de jeunes plants en une seule journée.