Madagascar: Hira sy poezia - lbada surprend l'assistance à l'IKM

Le groupe lbada a livré un concert au centre culturel malgache IKM à Antsahavola samedi dernier. Un coup de maître pour le collectif. Pour un baptême de feu, Abia et ces Compères ont réussi leur défi.

« On ne s' y attendait pas à ce que les gens soient reconnaissants envers nous. Beaucoup s'intéresse à ce que nous faisons. Je crois que on a atteint notre objectif » a affirmé Ouardathie, membre du groupe lbada . « On voit bien que la formation passe au niveau supérieur » a ajouté Abia , le leader

du groupe. De son coté, l'assistance était admirait la prestation de ces jeunes artistes. Une musique exceptionnelle, un style original, des poésies, ils ont donné l'éssentiel. En fait, lbada c'est Abia Jasabady, le parolier du groupe, Sedy, Micka à la guitare, Jo Sia au clavier et Ouardathie les accompagne avec sa voix mélodieuse.

La formation a vu le jour en 2015 à Faravohitra avec Abia Jasaby et Ouardathie. lbada est le nom de famille de cette dernière. « Avant j'étais conquis par ce nom et tout le monde se moquait de moi. Alors, j'ai dû faire un énorme travail personnel pour en arriver là. C'était mon défi à relever...

Abia Jasab y m'a aidé et nous avons choisi lbad a comme nom de notre groupe » a-t-elle raconté. Ouardathie est passé d'une femme complexée à une femme fière.

D'ailleurs, c'est l'un des messages que le groupe veut faire passer à son public, « il faut être fière de soi-même » . Comme tous les artistes malgaches, le but principal est de promouvoir la révolution de la culture malgache et celle du sud -ouest de !'Océan Indien. Née d'un père comorien et d'une mère malgache, Ouardathie rassemble en elle deux cultures. Le fait d'avoir cette jeune chanteuse comme membre du groupe est un atout pour Abia et ses compagnons. Un échange interculturel s'impose constamment entre eux.

Transmettre une vibration positive. Au début, le groupe faisait du rap. Ensuite, les membres s'orientent vers un rythme plus traditionnel. C'est ainsi que le groupe décide de fusionnée plusieurs sonorités musicales notamment le roots et le beko. Les mélodies d'lbada sont accompagnées par des paroles émouvantes et attendrissantes . « C'était dans un milieu calme que l'inspiration nous était venue dans le but de créer une musique mais pas n'importe quelle musique. L'objectif est de vraiment transmettre au public une vibration positive... » a affirmé la jeune chanteuse.