Ile Maurice: Décès à Poste-de-Flacq - Le fils de l'octogénaire en détention en attendant l'autopsie

Les proches de la vieille dame devaient l'enterrer, mais le médecin contacté a refusé de fournir le certificat de décès. En cause : des traces de blessures qu'il a décelées sur le corps. Une belle-fille de la victime affirme que l'octogénaire avait fait une chute dans les escaliers la veille.

C'est le flou autour du décès de Laure Boilame, 87 ans, survenu hier matin, dimanche 24 novembre. Des traces de blessures ont été décelées sur le corps de l'habitante de Poste-de-Flacq. La Criminal Investigation Division de Flacq a questionné le fils qui a constaté la mort de sa mère.

Mario Boilame a nié être impliqué dans ce décès. Il a toutefois été placé en détention en attendant le rapport de l'autopsie qui sera réalisée ce matin. Il doit également comparaître en cour de Flacq ce matin.

Que s'est-il passé ? L'un des fils de la défunte, Désiré Boilame, raconte que son frère l'a informé du décès de sa mère le matin. «Aussitôt que nous avons appris la nouvelle, nous sommes tous venus sur les lieux», relate-t-il. Il confie que sa famille est composée de six garçons et trois filles. «Nous habitons tous loin de notre mère, à l'exception de mon frère Mario qui vivait avec elle.» Selon Désiré Boilame, sa mère et son frère entretenaient de bonnes relations.

Traces de blessures

La famille, qui est venue assister à ses funérailles, devra prendre son mal en patience en attendant l'enterrement. Le médecin contacté pour l'obtention du certificat de décès a refusé de fournir cette attestation après avoir décelé des traces de blessures sur le corps de l'octogénaire. La police a été appelée sur les lieux.

C'est devenu le talk of the town au complexe de la National Housing Development Company (NHDC) de Poste-de-Flacq. Hier, depuis 16 heures, petits et grands se sont adossés à un mur d'enceinte du complexe en étudiant et épiant les moindres faits et gestes de la police. «Nous n'avons pas l'habitude d'avoir un fait divers de la sorte dans les environs», commente une voisine. Elle remonte l'allée pour aller présenter ses condoléances à la famille.

Mais pourquoi la police a-t-elle été sollicitée dans cette affaire ? C'est la question que tous se posent. L'une des belles-filles de la vieille dame indique que selon les dires de son beau-frère, sa belle-mère a fait une chute dans les escaliers dans la soirée de samedi, ce qui aurait pu provoquer son décès.