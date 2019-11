Ile Maurice: Emploi saisonnier - Elèves en vacances, voici de quoi vous faire de l'argent de poche

Le commerce, l'hôtellerie, l'événementiel, la restauration... Autant de secteurs qui font appel à des élèves, de 16 ans ou plus, qui sont actuellement en vacances pour des jobs saisonniers. Comme vendeurs, helpers, shop assistants, stagiaires au sein de diverses entreprises, notamment.

En effet, l'enseigne Frutti Swirl, située à Trianon, au Caudan et à Flacq, recrute des élèves de 16 ans ou plus habitant non loin des stands. Ceux qui sont disponibles dès maintenant jusqu'au 12 janvier 2020 peuvent se manifester. Ils seront payés en heure et bénéficieront de commissions sur les ventes.

Citadel Clothing aussi cherche de jeunes vendeurs de 16 ans ou plus pour la période novembre-décembre. Idem pour Teak World. Ou encore l'enseigne Adopt, présente dans divers centres commerciaux de l'île. Sans oublier les enseignes de restauration qui recrutent des jeunes de 16 ans ou plus à temps partiel pour des postes comme vendeurs, baristas ou helpers.

Les school leavers aussi

En outre, Neel Group - fabricant, importateur, fournisseur et entrepreneur de produits de décoration - embauche des élèves âgés de 18 ans ou plus, à savoir des school leavers. Ces derniers travailleront comme helpers, shop assistants et s'occuperont de la distribution, de la livraison et de l'installation des produits.

Le secteur de l'hôtellerie n'est pas en reste. Lux* Grand-Gaube recrute des élèves qui attendent leurs résultats du SC ou du HSC ainsi que les school leavers. Pour quel poste ? Seasonal casual helpers dans le département Food and Beverages.

Les school leavers pourront également trouver de l'emploi comme Vibe Events dans le secteur de l'animation et de l'événementiel. Ils pourront aider à installer des équipements. Par ailleurs, il y a aussi des entreprises qui passent par le site Web myjob.mu pour recruter des stagiaires sous le Youth Employment Programme.

À noter que selon la Workers' Rights Act de 2016, il est strictement interdit que des enfants de moins de 16 ans travaillent après les heures de classe et durant les vacances. Le travail est réservé aux adolescents âgés de 16 ans ou plus.