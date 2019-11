Ile Maurice: Trou-aux-Biches - Les incontournables boulettes à la vapeur de Meung Kwan

Quel Mauricien n'a jamais goûté aux boulettes ? Frites, au bouillon ou à la vapeur, les boulettes chinoises sont très appréciées à la maison devant un bon film, ou lors d'un déjeuner, les pieds dans le sable et le regard braqué sur la mer turquoise.

Si vous prenez la route vers Trou-aux-Biches, vous avez sûrement aperçu une boutique rouge, reconnaissable de loin. C'est le Snack Meung Kwan en face du débarcadère, à côté de l'ancien aquarium de Trou-aux-Biches. C'est un lieu incontournable pour les amateurs de boulettes.

À midi, l'endroit est bondé car le Snack Meung Kwan est réputé pour ses délicieuses boulettes Saw Mai et Niouk Yen - des boulettes au chouchou et poulet, Tu yuen à l'agneau et au gingembre, le bouchon poulet crevette, les boulettes de poisson, le teokon (tofu) farci et les incontournables minn frir ou bwi.

«Ena enn melanz kiltir»

Le menu est servi dans la plupart des cas à l'intérieur du snack ou de l'autre côté de la route, face à la mer. Accompagné d'une sauce à l'ail et de piment écrasé, c'est un vrai délice !

Meung Kwan aime cuisiner. Après avoir terminé ses études secondaires, il a rejoint un bateau de croisière sur lequel il a travaillé comme cuisinier. Quelques années plus tard, il retourne à Maurice pour se mettre à son compte en ouvrant son petit business de boulettes. Le succès est au rendez-vous grâce au bouche-à-oreille.

«Bann dimoun inn rekonet ki boulet ki mo vandé li bon. Fasil pou manzé bor la plaz ek batt enn ti zafer, saem pli gran plézir enn Morisien et sirtou li enn pri abordab pou tou dimoun. Boucou touris ousi kontan boulet e kouma ou trouvé, baz la res ranpli. Ena enn melanz kiltir», fait remarquer cet habitant de Trou-aux-Biches.

Âgé de 50 ans, le commerçant indique que ses boulettes sont préparées à la maison. «Mwa ek mo madam nou mem nou prépar tou boulet lakaz. Bizin ena pasians pou fer sa, li pa osi simp ki sa. An mem tan ou bizin met ou lamour ladan. Kan nou bann klian manz sa pou premie fwa, lerla zot revini apré.»

Meung Kwan ajoute que son épouse, Lynne Kwan, et lui, se donnent corps et âme pour leur business et pour leur petite famille. «Nou maryé ek nou ena de garson 14 ans et 15 ans. Nou consakré nou à la fwa pou nou biznes et ousi à la famille. Nou isi tou lezour de 10 zer à 5 er tantot. Zis nwel ek lané nou pa travay.»