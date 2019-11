Congo-Kinshasa: La DCFC plaide pour l'élargissement du quota au 2ème Forum National de la Société Civile

Le Forum National de la Société Civile ouvre ses portes ce mardi 26 novembre 2019 au Pullman Hôtel de Kinshasa.

A cet effet, le Secrétaire Général et Coordonnateur a.i de la DCFC, Diaspora Congolaise Fédérée pour la Cohésion Nationale, M. Jeff PAMBI plaide pour la représentativité et l'inclusivité de tous les continents pour la bonne marche de cet important évènement, le deuxième du genre, afin de voir participer toute la diaspora congolaise éparpillée dans le monde. Cet inlassable défenseur de la cause des congolais vivant à l'étranger dit vouloir saisir cette opportunité pour régler, une fois pour toute, l'épineuse question de la prise en compte de la Diaspora, sous-composante de Société Civile, dans tous les débats qui engagent la vie de la nation.

Ce, en attendant l'aboutissement des démarches de reconnaissance de la Diaspora comme Composante à part entière, au même titre que l'Opposition, le Pouvoir et la Société Civile sur l'arène sociopolitique nationale.

La DCFC est la première structure de la société civile de la Diaspora légalement reconnue en RDC. Née en marge des Concertations Nationales de 2013, la DCFC a valablement représenté et plaidé la cause des congolais vivant à l'étranger aux assises précitées avec une quarantaine des délégués, et a été présente lors du dialogue national de la cité de l'OUA ainsi que dans les deux gouvernements qui s'en sont suivis. Elle continue à lutter pour les droits fondamentaux des congolais vivant à l'étranger avec notamment, à la clé, le droit de vote des congolais vivant à l'étranger et l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine.

Présente dans plusieurs pays, la DCFC se veut le porte-étendard de la lutte pour la défense des droits des congolais de la diaspora sur terrain.

Jeff PAMBI explique, par ailleurs, qu'un problème majeur demeure entier et au centre de son action. Il s'agit de l'acceptation mutuelle et le renforcement de la confiance entre filles et fils du même pays dont, pour raisons diverses, les uns vivant au pays et les autres en dehors des frontières nationales, et se dit confiant quant à l'avenir.

Lors de ce Forum National de la Société Civile, le Coordonnateur de la Diaspora Congolaise Fédérée dit avoir des bonnes propositions à soumettre à ses pairs de la société civile pour la redynamisation de celle-ci en vue d'impacter réellement et positivement la vie de la nation, au profit de toutes les filles et fils de ce pays. Mais aussi renforcer la confiance des partenaires au développement, dont l'Etat congolais, en la société civile, pour une collaboration à venir plus harmonieuse basée sur des valeurs partagées.

Participation de la Diaspora

Par contre, la lutte pour une participation conséquente de la Diaspora à ces assises de la société civile est encore loin d'être gagnée étant donné qu'à moins de 72 heures du début du Forum, l'organisation demeure indécise quant au quota de participation accordé à la délégation de la Diaspora.

Même si Jeff PAMBI a préféré ne pas répondre à la question, avons-nous appris des sources dignes de confiance, que le simple principe de voir la Diaspora prendre part à ce forum avait été acquis de justesse grâce à l'implication personnelle de Madame Clotilde AZIZA, Chargée de programme de Diakonia qui accompagne le Cadre de Concertation de la Société Civile présidé par le Professeur FUMUNZANZA, avec l'apport financier important notamment, de l'UE et de la Suède, afin de garantir une réussite attendue du Forum. Jeff PAMBI dans sa demande, en dépit des contraintes évoquées par l'organisation pour restreindre la participation de la Diaspora à ce forum, exige néanmoins l'accréditation minimale d'un délégué par continent, plus deux de la coordination et pense que cela serait justice faite.

N'excluant pas l'option de boycott pur et simple si sa demande n'est pas prise en compte, le Secrétaire Général et Coordonnateur de la Diaspora Congolaise Fédérée en appelle à la bonne foi des organisateurs et la compréhension des accompagnateurs du Forum de tenir compte d'inclusivité afin de ne pas jeter de l'opprobre sur ces assises pour le moins indispensable pour la vie de la nation et le déplacement de la République Démocratique du Congo.

Les fins limiers suivent de très près la question afin d'informer au mieux l'opinion tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays sur les 2 jours des assises du 2ème Forum.