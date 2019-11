Congo-Kinshasa: Sylvain Mutombo - «Le gouvernement en place n'est pas du FCC ou du CACH, il est une coalition»

C'était une sortie politique luminaire, mieux costaud, dont l'objectif était d'éclairer les lanternes de ceux qui promettaient l'hécatombe de la coalition FCC-CACH. En effet, au cours d'une matinée politique tenue samedi 23 novembre 2019, Sylvain Mutombo a nagé à contre-courant de ce raz-de-marée après qu'il ait "évangélisé" ses sympathisants sur le bien-fondé du Gouvernement de coalition.

Dans sa résidence se trouvant à Ma campagne, au quartier huppé de Mont-Ngaliema, ce dernier a appelé les sympathisants de sa structure RDT, en particulier, et les congolais, en général, à soutenir indéfectiblement le présent gouvernement Ilunga Ilunkamba, résultat de cette union entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila.

La matinée politique de RDT avait pour objectif de moraliser les sympathisants de cette structure sur les acquis à préserver dans la coalition FCC-CACH.

L'on a noté à cette rencontre, la présence de plusieurs coordonnateurs des districts ainsi que la crème estudiantine congolaise venue des différentes universités. Dans son speech, Sylvain Mutombo, Ministre délégué à la défense et chargé des anciens combattants a signifié, expressis verbis, que le mariage entre le FCC et le CACH n'appartient à aucune plateforme politique d'autant plus qu'il demeure une coalition.

Dans ce même chapitre, il a exprimé son vœu de voir la coalition FCC-CACH aboutir et produire des résultats escomptés. Dans le souci de promouvoir une élite intellectuelle assidue à la bonne appréhension de la politique de l'ère, Sylvain Mutombo invite la population à la philosophie Tshisekediste en lieu et place d'opter pour le tribalisme qui, selon lui, demeure la plus grande maladie capable de maintenir tout une nation au sous-développement.

Le rassemblement des démocrates Tshisekedistes invite tous les sympathisants à une marche pacifique ce 30 novembre 2019.