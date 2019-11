Congo-Kinshasa: 10ème édition du programme «For women in science 2019» - Carine Kunsevi Kilola, une congolaise parmi les lauréates

Le Programme Régional pour les Femmes et la Science, mené par la Fondation L'Oréal, en partenariat avec l'UNESCO en Afrique subsaharienne, a célébré sa dixième édition mercredi 21 novembre dernier, à Dakar au Sénégal.

A cette occasion, la Fondation L'Oréal a annoncé une action renforcée dans cette région du monde, pour mieux soutenir les femmes scientifiques africaines et contribuer au développement de l'excellence scientifique féminine en Afrique. Le programme "For women in science 2019" a consacré 20 jeunes femmes africaines scientifiques venues de 15 pays du continent. 15 doctorantes et 5 post-doctorantes, où l'on retrouve la congolaise du nom de Carine Kunsevi kilola, doctorante en science de la santé à l'Université de Stellenbosch en Afrique du Sud, avec comme thème de recherche "la lutte contre la contamination par la tuberculose chez les diabétiques".

Créé depuis 1998, le Programme pour les Femmes et la Science vise à promouvoir les femmes dans le monde de la recherche scientifique. Il a depuis 21 ans plus de 3400 chercheuses issues de 118 pays. Dans le continent africain, le programme s'est lancé en 2010. Il valorise les travaux et les parcours de vie de femmes scientifiques exceptionnelles, tout en leur permettant de briser le plafond de verre, encore trop pénalisant sur le continent. Leur champ de compétences, très vaste, recoupe plusieurs disciplines scientifiques essentielles au développement de la recherche dans le monde : nanosciences, obésité, malnutrition infantile, environnement, VIH infantile, prévention de graves maladies infectieuses, recherches sur le génome, etc. les 15 doctorantes ont reçues de la Fondation L'Oréal-UNESCO des bourses d'un montant de 10 000 euros, et les 5 post-doctorantes, un soutien financier de 15 000 euros. De plus, pendant les trois jours précédents la cérémonie de remise des bourses, ces jeunes talents ont suivi une formation spécifique dispensée par des experts internationaux sélectionnés par la Fondation. Elles ont abordé les disciplines suivantes : leadership, management, négociation, communication et prise de parole en public.

Contente et fière d'elle, la lauréate congolaise, prouve sa gratitude à la Fondation l'Oréal-UNESCO, pour le soutien apporté aux femmes dans la recherche scientifique, car beaucoup n'ont pas assez des moyens pour y arriver. « Une occasion de nous permettre d'être connue au niveau mondial dans le domaine de la science. C'est pourquoi, je remercie la fondation l'Oréal-Unesco pour cette initiative », s'est elle exprimée. Elle dit faire de la recherche scientifique une priorité pour les jeunes filles son cheval de bataille. « Ma lutte est de faire de la recherche scientifique une priorité pour les jeunes filles, pour une grande visibilité à travers le monde. Le message que je souhaite porter au travers le Prix Jeunes Talents Afrique sub-saharienne est qu'il n'y a aucune carrière aujourd'hui en Afrique que les femmes ne peuvent pas embrasser, que ce soit la médecine. Je suis prête à encourager les jeunes filles congolaises à me rejoindre », a enrichi Carine Kunsevi kilola.

Comptant poursuivre des études postdoctorales en Afrique du Sud, Carine Kinsevi Kilola rêve retourner dans son pays la RDC pour créer un laboratoire de recherches et apporter des technologies de pointe telles qu'elle a recueillies en Afrique du Sud.

Ornella Muleka

