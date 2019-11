Congo-Kinshasa: Pour la paix et l'unité au sein de la coalition FCC-CACH - L'ANADEC salue la maturité politique de Félix Tshisekedi

Après des vives tensions observées récemment au sein de la coalition au pouvoir FCC-CACH, le Chef de l'Etat Félix Tshisekedi Tshilombo, lors de sa visite de travail à Berlin, avait laissé entendre qu'il demeure très optimiste quant à l'avenir de cette coalition avec son prédécesseur, Joseph Kabila Kabange pour l'intérêt supérieur du peuple congolais.

Sur base de ces propos, l'Alliance des Nationalistes pour la Démocratie et l'Emergence du Congo (ANEDEC), à travers son Secrétaire général, le Dr Ivan Ilunga Ngindu, a tenu à féliciter le Président de la République pour sa maturité politique d'un homme d'Etat dont il a fait preuve lors de sa visite de travail en Allemagne.

A cet effet, le Docteur Ivan Ilunga a invité les deux principales forces politiques de la coalition, l'UDPS et PPRD, à copier d'abord la bonne leçon politique donnée par le Chef de l'Etat à Berlin. D'après le SG de l'ANADEC, le souci du tandem Félix Tshisekedi-Joseph Kabila consiste à travailler ensemble pour l'intérêt de la nation congolaise notamment, dans l'amélioration des conditions de vie du peuple congolais longtemps laminé par la pauvreté. A l'en croire, cette coalition FCC-CACH serait née de la volonté exprimée et voulue par ce peuple congolais lors des élections de dimanche 30 décembre 2018. D'après lui, les deux autorités morales de cette coalition au pouvoir avaient bien avant compris la nécessité absolue de coaliser leurs forces progressistes et d'en tirer toutes les conséquences pour le bon fonctionnement des institutions de la RD. Congo.

Parlant au nom de l'ANADEC, Dr Ivan Ilunga a souligné que ce n'est plus le temps des querelles, les ténors du CACH et du FCC doivent organiser, sans délai, le séminaire de formation à l'intention des militants et des différentes bases de leurs partis politiques, car le dérapage à répétition de leurs militants est dû au déficit communicationnel criant entre l'élite du parti et la base.

Pour Dr Ivan, l'Autorité morale de l'ANADEC, le Ministre de l'Aménagement du territoire, Aggee Aje Matembo Toto, ne cesse d'instruire nuits et jours ses cadres et militants afin d'apporter un soutien indéfectible à la coalition FCC-CACH pour sa pérennisation.