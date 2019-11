Congo-Kinshasa: [Violences dans les installations sportives] LISPED - Alain Makengo s'insurge contre les fauteurs des troubles

Me Alain Makengo s'est insurgé contre ceux qui sèment les troubles dans les stades lors des différentes rencontres sportives. Ce dernier a rappelé à l'Etat des mécanismes qui peuvent mettre fin à ces actes inciviques. Il l'a fait savoir au cours d'un point de presse tenu vendredi 22 novembre dernier, à Kinshasa, par la Ligue Sportive pour la promotion et la Défense des Droits "LISPED" en sigle, dont la thématique principale était axée sur l'évaluation des actes de violences commis dans les installations sportives, en général.

«L'Etat congolais dispose des mécanismes légaux, pénaux, humains, réglementaires pour sanctionner afin de mettre fin hors d'état de nuire tous les inciviques qui viennent troubler la quiétude des paisibles sportifs dans les stades». Cette déclaration a été faite par Me Alain Makengo. Dans son élan, il a évoqué plusieurs dégâts matériels qui, de manière générale, détruisent les installations sportives du pays, en rappelant quelques duels récents de grandes envergures entre nos clubs renommés, à savoir : l'As Vclub contre St Eloi Lupopo et DCMP Vs FC Renaissance du Congo dans la capitale, plus précisément au gazon synthétique du stade des martyrs de la pentecôte.

En outre, ce membre actif de la LISPED a insisté sur l'implication de l'Etat sur l'incident qui a élu domicile dans les stades, et aussi en prohibant avec la dernière énergie les injures et les jets de projectiles. «L'Etat congolais doit prendre ses responsabilités pour mettre un terme aux violences à répétition qui écument les différents stades", martèle-t-il.

Le patron de la Lisped estime par ailleurs que le grand problème est celui de dénicher les fauteurs des troubles et l'Etat congolais doit prendre les choses en main en faisant impliquer justement tous ses services et surtout mettre en application tous les instruments juridiques en la matière pour sanctionner. Et aussi, il poursuit en demandant à la presse congolaise d'amener l'Etat congolais à s'impliquer davantage dans la lutte contre les violences dans les stades.

Dans cette ligne droite, Me Alain Makengo, bien que la Lisped soit une structure limitée dans ses capacités, elle ne peut, cependant, pas rester indifférente face à cette épineuse question. Pour lui, le gouvernement peut organiser un forum national en synergie avec les ministères de tutelles (ministère des sports, ministère de justice et de l'intérieur), qui vont devoir axer essentiellement leurs actions sur la lutte contre les violences dans les installations sportives. Ce forum, dit-il, devra réunir toutes les parties y compris la Ligue Sportive pour la promotion et la Défense des Droits ainsi que les institutions de la République pour réfléchir ensemble afin de voir comment éradiquer de manière définitive ce fléau qui gangrène les sports congolais.