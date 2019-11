Congo-Kinshasa: MISE EN OEUVRE DE LA «GRATUITE» - LE BAC PROPOSE UNE CONCERTATION SOUS L'EGIDE DU CHEF DE L'ETAT

Comme le BAC (Bureau d'Actions et d'éveil Culturel à l'Education) l'a prédit, la «Gratuité» mal interprétée et politisée à souhait est en train de créer du désastre ! Que d'écoles en grève ! Combien d'heures de cours manquées ? Au lieu que l'autorité examine le mémo lui déposé par la Dynamique des Enseignants des Ecoles Publiques de Kinshasa qui pose des questions pertinentes et inquiétantes, l'on préfère intimider le groupe de 5 signataires du mémo!

Voilà comment l'autorité prend à la légère les études des enfants du souverain primaire, son escalier! La gratuité concerne l'Ecole Primaire ou secondaire ? Pourquoi maintenir la contribution des parents pour l'examen d'Etat et le Jury du cycle court pendant que l'on prétend soulager la charge des parents Pourquoi l'autorité ne prend pas le courage de dire par écrit et publiquement sa position de maintenir la contribution des parents dans certaines écoles en soustrayant le montant réajusté par l'Etat ? (Le BAC ajoute à cette soustraction les frais des rubriques extra-école). Pourquoi abandonner les enfants des paysans à leur triste sort et dans des salles de classes inondées à cause de (et non grâce à) la «gratuité », sans bancs, sans craies, sans aération ni frais de fonctionnement pour les écoles?

Oh pauvre souverain primaire!

Quand on est dans l'opposition, on dit n'importe quoi ; quand on passe au pouvoir, on fait n'importe quoi. Que l'autorité veuille recevoir le groupe de 5 signataires pour dialoguer au lieu de l'intimider! Etat de droits oblige. Par la suite qu'il y ait une concertation sous l'égide du Chef de l'Etat. Celle-ci réunirait la Dynamique des Enseignants des écoles publiques de Kinshasa, les ASBL partenaires éducatifs, les syndicats de l'EPST, le comité des parents, une délégation des chefs d'établissements solaires, les autorités de l'EPST et la Présidence de la République. Le plus tôt serait le mieux.