Congo-Kinshasa: Usine à gaz...

Le taux de change fluctue à un rythme endiablé. Les prix des biens et services grimpent et s'affolent à l'approche de festivités de fin d'année 2019.

Alors que le pouvoir d'achat est de plus en plus faible en raison, certes, de la modicité des moyens. Et, dans cet environnement maussade, les membres des cabinets ministériels, y compris les Vice-Premiers Ministres, Ministres Délégués, Ministres et autres Vice-Ministres, sont privés des frais de fonctionnement, depuis plusieurs mois. Il y va de même de tous les autres services publics et des institutions d'appui à la démocratie où plus rien ne marche.

La situation est tellement incompréhensible et confuse qu'elle plonge, paradoxalement, l'essentiel des cadres appelés, pourtant, à prêcher par les actes, dans l'expectative, en attendant, semble-t-il, l'adoption et la promulgation du budget 2020 encore en gestation au Parlement.

Donc, tout est renvoyé à plus tard, alors que dans l'entretemps, l'on aurait voulu enclencher des réformes en vue de booster différents secteurs de la vie nationale. Sinon, les dix milliards, tels que prévus dans cette nouvelle de finances, ne seraient, eux aussi, qu'un pur leurre. En d'autres termes, sans ces réformes, ni la motivation des agents et cadres des services générateurs des recettes de l'Etat, il serait illusoire de miser gros, ni de réaliser de grands projets à impact visible.

Des spécialistes estiment, en effet, qu'il est recommandable au gouvernement d'inverser les tendances. Donner des moyens et motiver les agents et cadres des services mobilisateurs des recettes. Puis, attendre d'eux, alors qu'ils sont totalement fauchés comme des rats des bibliothèques, des résultats plausibles.

Au cas contraire, même la lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics, l'impunité ainsi que contre toutes les autres tares qui gangrènent les rouages de la chaîne de recettes et de dépenses, serait, à son tour, un vœu pieu, pour ne pas parler d'un saut inutile dans le vide.

Voilà pourquoi, derrière leurs analyses, certaines autres têtes pensantes avancent l'idée d'en appeler au bon sens de ceux qui, depuis le début de cette année, ont pris les commandes du pays.

Allusion faite, normalement, à Félix Tshisekedi et à son gouvernement, sans oublier, évidemment, tous ceux qui, aujourd'hui, se targuent d'être membres de la coalition FCC-CACH dont les premiers signes avant-coureurs de dissensions internes ont été, du reste, donnés par le conflit de propos de Kabund, de Dunia et consorts. Il est question, ici, de leur rappeler que cette asphyxie généralisée constitue en un mot comme en mille, une usine à gaz aux conséquences imprévisibles.