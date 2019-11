Congo-Kinshasa: Sortie officielle de l'Asbl « ADMK/Ngaliema » - David Mukeba Kalengay exhorte les membres de rêver grand

Vaillant soldat du peuple et combattant avéré de l'UDPS, David Mukeba Kalengay, actuel Conseiller principal du Chef de l'Etat Félix Tshisekedi en matière des infrastructures, a lancé, samedi 23 novembre 2019, dans la salle polyvalente de la paroisse Saint Cyprien à Binza-Ozone, l'Asbl Les amis de David Mukeba Kalengay section Ngaliema (Asbl ADMK/Ngaliema). Dans son speech, David Mukeba a exhorté les membres de cette structure de "rêver grand" et "ne jamais céder à la naïveté".

Au menu de cette sortie officielle d'ADMK/Ngaliema, il était question pour les dirigeants de cette Asbl de présenter, avant leur installation, les membres du comité directeur de cette section de l'asbl au Conseiller du Chef de l'Etat ainsi que de passer à l'enrôlement massif de nouveaux adhérents. A l'image du slogan du grand club français le Paris Saint Germain (PSG) qui est « Rêvons plus grand », David Mukeba a aussi invité les différents membres à rêver grand et lointain. « Ma joie est grande aujourd'hui de voir qu'on a le soutien de sa famille. Cette structure doit vivre pour faire avancer la communauté, la société et même le pays. Aujourd'hui je vous exhorte de rêver et pas n'importe quel rêve, mais un rêve grand et lointain, partant de nos atouts et des idées mises en place, car nous sommes tous appelés à devenir de grandes personnes».

Présent dans la salle, le chef du quartier Musey, quartier ayant abrité ladite rencontre, a profité de l'occasion pour féliciter David Mukeba pour sa nomination en tant que Conseiller principale du Président de la République.

Historique

L'Asbl ADMK a été créée depuis le mois de mai dernier par un des anciens de Binza-Ozone dans la commune de Ngaliema en la personne de M. Fulgence Nkanku, communément connu sous le pseudo de " Tonton Fido". C'est après la mort de Serge Kabongo Lukusa, un des habitants de cette commune dite présidentielle, que nait l'idée de créer une structure dynamique à caractère social. D'où, la création de l'Asbl ADMK, qui a pour valeur le social, l'assistance, l'amour du prochain,... , avec comme slogan : « Les amis de David ! Toujours en avant ! ». Il est important de noter que la première rencontre avait eu lieu le 25 mai 2019 et les réunions se tiennent chaque dimanche sur l'avenue Lusaka n°12, au quartier Musey, dans la commune de Ngaliema.

Zoom sur David Mukeba

Récemment nommé Conseiller principal du Chef de l'Etat Félix Tshisekedi et Vice-président de la ligue des jeunes de l'UDPS, David Mukeba fut ses études supérieures à l'IBTP où il a fini comme ingénieur en Bâtiment et travaux publics. Zélé et assoiffé d'études, il poursuit son cursus à l'ISTA et décrocha un diplôme d'Ingénieur. Il a travaillé avec la BAD, la Banque Mondiale et l'UE. Entrepreneur en Bâtiments et Travaux Publics, il a œuvré à travers tous les pays où il a construit et réhabilité des routes, écoles et bâtiments publics.

Aussi, il a suivi un parcours normal de tout adhérant au sein du parti. D'abord simple militant, il est devenu par la suite Président de l'UDPS/IBTP pendant ces années d'études. Puis, il est affecté au secrétariat fédéral comme chargé des missions adjoint. Il est nommé vice-président de la ligue des jeunes de l'UDPS par Etienne Tshisekedi lui-même. Sa maîtrise parfaite de 4 langues nationales fait de lui un communicateur de premier ordre. Il a cette facilité à communiquer avec n'importe quel type de public.