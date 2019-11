Congo-Kinshasa: RDC - La FENAPHACO prévoit un rapport d'évaluation des actions du Gouvernement en faveur des PVH

La Fédération nationale des associations des personnes vivant avec handicap du Congo (FENAPHACO) prépare un rapport trimestriel d'évaluation des actions du Gouvernement Ilunga Ilunkamba en faveur des personnes vivant avec handicap. Pour ce faire, une réunion des coordonnateurs Provinciaux, Urbains, Communaux etc. a été organisée le vendredi 22 novembre 2019.

Occasion pour le Coordonnateur national, Me Pindu Patrick, d'annoncer les activités de la journée internationale des personnes handicapées célébrée le 3 décembre de chaque année. Le thème retenu au niveau internationale est : «Promouvoir la participation des personnes handicapées et leur leadership : agir pour le programme de développement à l'horizon 2030 ».

Au fond, le thème met l'accent sur l'autonomisation des personnes handicapées pour le développement inclusif, équitable et durable envisagé dans le programme de développement durable à l'horizon 2030, qui s'engage à «ne laisser personne de côté» et reconnaît le handicap comme une question intersectorielle à prendre en compte la mise en œuvre de ses 17 objectifs de développement durable.

Il sied de souligner que ceci permettra aux parties prenantes de se concentrer sur les priorités de leurs entités/communautés respectives afin d'agir pour la participation pleine et effective des personnes handicapées à tous les aspects de la société et du développement en tant qu'agent de changement et bénéficiaires.

D'ailleurs, au siège des Nations Unies, il y aura plusieurs événements et activités, y compris l'ouverture des tables rondes et l'évènement phare sur le sport, la paix et le développement.

Au niveau de la FENAPHACO, cette journée sera célébrée sous le thème : « Bâtir ensemble une société inclusive et accessible à tous où chaque citoyen, qu'il soit personne vivant avec handicap ou pas, retrouve sa place ».

Ainsi, les Coordonnateurs de la FENAPHACO ont fustigé la place échangeur retenue par le gouvernement congolais pour la célébration de cette journée.

"Nous sommes pendant la saison de pluie. Il n'est pas normal que les personnes handicapées célèbrent cette journée à la place échangeur au moment où il pleut abondamment ces derniers temps. Le Gouvernement devrait chercher une salle pour nous mettre à l'aise", suggèrent-ils.