Congo-Kinshasa: Goma - Le festival Amani 2020 annonce ses couleurs

Une centaine de bénévoles sont mobilisés depuis plusieurs semaines pour assurer l'organisation parfaite de l'événement prévu du 14 au 16 février 2020, à Goma.

Les dates sont déjà confirmées. La septième édition du festival Amani se déroulera du 14 au 16 février 2020 au collège Mwanga, à Goma, dans la province du Nord-Kivu. C'est ce qu'on a pu lire dans le mail des organisateurs transmis le 19 novembre 2019, à la rédaction du journal Le Potentiel.

«Pour cette édition, nous aurons plusieurs occasions de nous rencontrer à travers des ateliers, des résidences artistiques, des conférences, des expositions, du sport et bien sûr des concerts », indique le mail.

En marge de ce festival, le comité organisateur de cette édition dit avoir lancé la cinquième édition du concours sur l'entrepreneuriat. Des jeunes entrepreneurs pourront présenter leur projet d'entreprise face à un jury d'experts et auront la possibilité de gagner un prêt de 1.500 $ et une formation complète en entrepreneuriat. Les inscriptions pour ce concours sont ouvertes jusqu'au 1er décembre. Depuis quatre ans, ce concours a permis à plusieurs jeunes de Goma et Bukavu de lancer leur entreprise.

Depuis septembre, plusieurs jeunes artistes musiciens et danseurs de Goma sont engagés dans une compétition. Quatre parmi eux représenteront la ville au festival Amani. Ils bénéficieront en plus d'un accompagnement du festival pour la réalisation de leurs projets artistiques. Chaque samedi, c'est plus ou moins 2.000 personnes qui viennent assister à ces compétitions qui se déroulent à la Maison des jeunes.