Algérie: Tourisme - Pour une action commune en vue d'atteindre "l'excellence"

Alger — Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud a appelé, dimanche à Alger, au renforcement de l'action commune avec tous les secteurs, en vue de développer le tourisme et d'atteindre "l'excellence", dans l'objectif d'attirer un plus grand nombre de touristes et leur permettre de découvrir le patrimoine civilisationnel, historique et naturel de l'Algérie.

Présidant l'ouverture de la 20e édition du Salon international du tourisme et des voyages (SITEV 2019), auquel participent quelque 100 exposants algériens et étrangers, le ministre a estimé que cette manifestation était "une occasion propice pour faire connaître les riches potentialités touristiques de notre pays et accroitre l'attractivité de ce secteur".

Il a ajouté, à ce propos, que cette manifestation annuelle était marquée par la présence d'artisans de différentes régions du pays. Des artisans, a-t-il dit, qui ont excellé dans la confection d'œuvres et d'objets d'arts et lauréats du Prix national, et ce pour promouvoir l'artisanat authentique et accéder aux marchés internationaux".

Le ministre a estimé nécessaire la participation des start-up (au nombre de 25) à cet évènement en vue de promouvoir la destination Algérie et contribuer à la création de postes d'emploi au profit des jeunes.

A ce titre, il a précisé que tout touriste étranger désirant visiter l'Algérie par le biais d'une agence touristique "peut bénéficier, dans un délai ne dépassant pas 3 jours, d'un visa d'entrée sur le sol national, au niveau d'un consulat ou d'une ambassade algérienne à l'étranger".

Par ailleurs, le ministre a valorisé les efforts déployés par le gouvernement à l'effet de soutenir l'activité touristique, à travers "la concrétisation du Schéma directeur d'aménagement touristique (SDAT), qui permettra de réaliser plus de 300.000 nouveaux lits et d'accueillir de 10 à 15 millions de touristes à l'horizon 2030", appelant, dans ce sillage, les jeunes à accorder un intérêt à ce secteur et œuvrer à la promotion de la destination touristique dans toutes les régions du pays".