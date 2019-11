Algérie: L'institution religieuse sera au rendez-vous pour contrecarrer les ennemis de l'Algérie

Oran — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi a affirmé, dimanche à Oran, que l'institution religieuse soutient l'Algérie et répond à son appel, celui d'être au rendez-vous pour contrecarrer les ennemis de l'Algérie.

A l'ouverture d'une journée d'étude sur "les efforts des ulémas d'Algérie au service de la Sira du prophète (QSSL)", le ministre a déclaré que "la mosquée en tant qu'établissement ne cautionne aucun candidat. Nous votons pour l'Algérie et pour faire échouer ceux qui veulent nous introduire dansun vide constitutionnel".

M.Belmehdi a appelé, dans ce sens, à "la multiplication des efforts pour sortir de l'impasse et contrecarrer les desseins des ennemis de l'Algérie et ceux qui doutent de sa réussite. Notre souci est de garder l'Algérie debout et haute comme l'ont fait nos ancêtres et les moudjahidine, par fidélité au serment des chouhada".

Abordant les efforts des ulémas de l'Algérie au service de la Sira (conduite) du prophète Mohamed (QSSL) et les sacrifices des moudjahidine et chouhada pour l'indépendance de la patrie, Youcef Belmehdi a valorisé le rôle de l'Armée nationale populaire (ANP) dans la préservation de la stabilité et de la sécurité dans la pays.

Avant d'inaugurer une école coranique dans la commune de Mers El Hadjadj et le nouveau siège de la direction de wilaya à hai "Akid Lotfi", le ministre a honoré, à l'occasion de la journée d'étude sur "les ulémas d'Algérie au service de la Sira du prophète (QSSL)", sept imams ayant obtenu des diplômes de doctorat en linguistiques, philosophie et charia.

Les travaux de cette rencontre, organisée par la direction de wilaya des affaires religieuses et wakfs se sont poursuivis par des communications abordant les œuvres d'ulémas dont Ibn Kounfoud El Kassentini, l'imam Abderrahmane Et-Thaalibi et Abderrahmane Taleb.