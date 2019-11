Algérie: CAF Awards 2019 - Quatre Algériens dans la short-list pour le meilleur joueur africain

Le Caire — Quatre internationaux algériens figurent dans une short-list de 30 joueurs, pour le titre du meilleur joueur africain de l'année 2019, selon les catégories des nommés dévoilées dimanche par la Confédération africaine de football (CAF) sur son site officiel.

Il s'agit de Riyad Mahrez (Manchester City/ Angleterre), Baghdad Bounedjah (Al-Sadd/ Qatar), Ismaël Bennacer (Milan AC/ Italie), et Youcef Belaïli (Ahly Djeddah/ Arabie Saoudite).

Belaili figure également dans la liste des nommés dans la catégorie du joueur africain interclubs.

Le sélectionneur de l'équipe nationale Djamel Belmadi, qui a mené les Verts à remporter la CAN-2019 en Egypte, est nommé au trophée du meilleur entraineur, au même titre que le coach du Sénégal, finaliste de la CAN-2019, Aliou Cissé, ou encore le Tunisien Moïne Chaâbani, qui a conduit l'ES Tunis à remporter les deux dernières éditions de la Ligue des champions.

L'équipe nationale, sacrée championne d'Afrique 29 ans plus tard, est nommée logiquement pour le titre de l'équipe de l'année, à l'instar de Madagascar, du Nigeria, du Sénégal, et de la Tunisie.

"La liste des candidats est établie par un panel de professionnels issus des médias et du milieu du football. Elle présente plusieurs catégories de récompenses pour le football masculin et le football féminin, notamment: Joueur Africain de l'Année, Entraîneur Africain de l'année, espoir africain de l'année, équipe nationale africaine de l'année, but de l'Année, Africa Finest XI (onze type de l'année), Fédération de l'année et plusieurs autres nouvelles catégories de récompenses qui honoreront des personnalités inspirantes et les contributions exceptionnelles au football africain", précise la CAF, soulignant que "le prix du joueur africain interclubs de l'année a été réintroduit et sera réservé aux acteurs majeurs des compétitions interclubs de la CAF".

La cérémonie de la 28e édition de CAF Awards, aura lieu le mardi 7 janvier 2020 à l'hôtel Citadel Azur de Hurghada (Egypte).