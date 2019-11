Gabon: Légendes des années 2000 (acte 3) - L'ère des premiers clashs dans le RAP gabonais

La concurrence fait partie intégrante de l'esprit du RAP. Elle se manifeste par des oppositions dans des chansons interposées. Aussi, par des piques que les artistes s'envoient dans des interviews ou des postes sur la toile, pour ceux de la nouvelle génération. Ce phénomène dénommé "clash" a officiellement fait ses premiers pas dans l'univers du RAP gabonais, avec les oppositions Raaboon vs Movaizhaleine et Black Kôba vs Shad'm, dans les années 2000.

C'est en l'an 2000, année des premiers succès populaires des productions RAP made in Gabon, que le clash a eu ses premiers célèbres antagonistes. Ce sont les groupes les plus célèbres de l'heure : Raaboon et Movaizhaleine qui vont se clasher. C'est officiellement le premier clash du RAP vert, jaune et bleu. Cette opposition n'avait pas fait long feu, parce que se limitant à un simple show sur scène, jugé aux applaudissements du public venus assister au spectacle au gymnase d'Oloumi. Ce clash n'était pas violent et s'est vite volatilisé, au point qu'il n'était plus d'actualité les semaines et les mois suivants.

L'année suivante le phénomène va prendre. À tel point qu'un clash géant fut organisé. Ce clash verra Encha'a (le leader et fondateur du groupe Slum Dum Klan) s'opposer à Mes Kuzum (fraichement parti du groupe Slum Dum Klan) , Matt Seigneur Lion du groupe Movaizhaleine se frotter à Djassi Djass du mythique groupe Siya Po'Ossi X et bien d'autres. Lesdits clashs étaient d'une ambiance bon enfant.

Mais, en 2005 le clash prend une autre tournure avec la sortie du titre "Qui Veut ?" de Black Kôba, sociétaire d'alors du label Eben Entertainment d'Eric Amar Benquet. Dans ce titre, Black Kôba, le poulain de Ba'ponga de l'époque tire à boulin rouge sur tout le game. Les réponses de ses confrères se sont fait attendre. Avant que Shad'm, du label DP Squad de Dangher prenne le Mic pour lui répondre, dans le titre "Black Boa".

Une rivalité est née. Les deux rappeurs vont se donner des coups dans des titres interposés : Le criminel au mic pour Black Kôba et Le Corrigé pour Shad'm. Pendant plus de trois ans, les deux nouveaux princes du RAP vont se battre pour se faire couronner Roi en estime par les fans, les confrères et les animateurs radio.

Ce clash déchaîne les passions. Les fans s'y mêlent et des bagarres surviennent. <<J'ai assisté à des bagarres en boite de nuit entre les fans Kôba et Shad'm>>, témoignage de Johnny By Good, sociétaire du groupe New skool à la radio urban FM au cours d'une émission. La preuve que ce clash était loin d'être une simple affaire de buzz. Cette période reste ancrée dans nos mémoires et beaucoup en parlent encore aujourd'hui.