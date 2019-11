Sénégal: Foundiougne - Les urgences de développement local listées

Réunis en assemblée générale ordinaire à Passy avant-hier, Samedi 23 Novembre, les membres de la plateforme de défense des intérêts de Foundiougne n'entendent pas en démordre.

Au contraire, ils se montrent de plus en plus déterminés à poursuivre leur combat jusqu'au bout. Autrement dit, saisir directement le président de République pour avoir satisfaction sur les causes qu'ils sont en train de défendre.

En effet composée d'hommes politiques, élus locaux, étudiants, et autres hommes d'affaires ressortissants des 17 collectivités territoriales qui peuplent le département de Foundiougne, la plateforme se livre depuis quelques temps à une bataille pour inciter le gouvernement du Sénégal à prêter une oreille plus attentive au département de Foundiougne et mieux lui offrir son mérite dans le système de partage des stratégies de développement attribuées aux territoires.

Car même si pour les membres de la plateforme, Foundiougne est le département d'origine du président de la République, il est aujourd'hui classé parmi les terroirs les plus démunis du pays en termes d'infrastructures et autres politiques capables de contribuer à son émergence.

Car jusqu'à présent beaucoup de villages restent confrontés à un problème de santé, d'eau potable, de routes et diverses autres infrastructures socio-économiques de base.

Malgré les efforts consentis çà et là et qui ont amené à la construction du port de Ndakhonga, ou la finition de la bretelle Kaolack / Fatick, les besoins du département sont encore plus nombreux et constituent tous une urgence pour les populations.

Déjà, c'est l'exemple avec le port de Ndakhonga dont la rentabilité en termes de fonds, d'activités, d'employabilité des jeunes a fait faux- bond depuis son inauguration.

Egalement de la problématique de l'eau dans la commune de Foundiougne et environnant. Une question tant revendiquée par les populations et qui tarde toujours à être solutionnée.

Ainsi baptisée pour cette dernière édition « l'Appel de Passy », cette mobilisation outre la légitimité que ses organisateurs voulaient lui conférer, a surtout constitué une opportunité de présenter un mémorandum dans lequel sont listés tous les besoins d'urgence des 17 collectivités territoriales du département.

NIET A TOUTE TENTATIVE SUICIDAIRE

Même si par principe, ce combat devait être porté par les ressortissants du département promus à des postes de responsabilité au sommet de l'Etat, ce qui n'a pas été le cas, les initiateurs de la plateforme pour la défense des intérêts du département de Foundiougne par la voix de leur porte-parole Lansana Sarr, écartent toute tentative suicidaire dans leur démarche.

Leur volonté est de rester dans la grande mouvance présidentielle (GMP) et défendre une cause noble comme tout bon citoyen.

Si par hasard ils croiseront dans leur itinéraire une opposition alliée, les défenseurs des intérêts du département de Foundiougne se disent prêts à ignorer toute éventuelle dissension dans les rangs de la majorité et favoriser pour le mieux la conscientisation de leurs frères et accroître la mobilisation autour de cette question précise.