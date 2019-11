Soudan: Renforcement des relations universitaires et scientifiques avec les universités éthiopiennes

Addis-Abeba — - Les universités soudanaises participant à la délégation de la diplomatie populaire soudanaise ont confirmé leur volonté de renforcer les relations universitaires et scientifiques avec les universités éthiopiennes en accordant 30 bourses à des étudiants éthiopiens, l'Université internationale de l'Afrique 15 bourses, l'Université Al-Ahfad pour filles 10 bourses et 5 de l'Universités nationales.

Il est à noter que, l'Université internationale de l'Afrique a participé aux délégations d'amitié populaire pour divers pays africains depuis 2016 ou la première visite en Éthiopie et une conférence a été donnée sur le Soudan et sur les relations entre le Soudan et l'Éthiopie.

L'Université d'Afrique a également accompagné la délégation d'amitié populaire au Kenya en 2017.

L'Université internationale d'Afrique avait signé un accord avec le ministère éthiopien de l'Éducation pour former plus de 8 000 enseignants éthiopiens en mai, en plus de la visite d'une délégation éthiopienne en août 2019 conduite par une délégation de haut niveau dirigée par le ministre de l'Éducation et des représentants de l'Université d'Addis-Abeba, de la Ketbi University et du Sindbad College, pour confirmer la mise en œuvre de l'accord signé avec l'Université d'Afrique en mai 2019, qui a abouti à la signature d'un certain nombre d'accords pour la formation.