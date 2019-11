Algérie: Un élément de soutien aux groupes terroristes appréhendé à Sétif

Alger — Un détachement de l'Armée nationale populaire a appréhendé, dimanche, en coordination avec les services de la Sûreté nationale à Sétif/5eRM, un (01) élément de soutien aux groupes terroristes, indique lundi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'Armée nationale populaire a appréhendé, le 24 novembre 2019, en coordination avec les services de la Sûreté Nationale à Sétif/5eRM, un (01) élément de soutien aux groupes terroristes", précise la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont arrêté, à "Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar/6eRM, (24) individus et saisi dix (10) groupes électrogènes, dix (10) marteaux piqueurs et deux (02) détecteurs de métaux, tandis que des éléments de la Gendarmerie Nationale ont intercepté, à Biskra/4eRM, deux (02) individus en leur possession (27) kilogrammes de substances chimiques, (22) kilogrammes et (500) grammes d'explosifs, (297) mètres de mèche de détonation et deux (02) détonateurs", ajoute-t-on de même source.

Par ailleurs, des Garde-frontières ont saisi, lors d'une patrouille de recherche et de fouille menée près des frontières à Tlemcen/2eRM, (152) kilogrammes de kif traité, alors que (14) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Bechar/3eRM et In Amenas/4eRM.