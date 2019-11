Congo-Kinshasa: APK - Marie Kyet Mutinga dresse l'état des lieux désastreux de l'ensemble des communes

Après avoir été au contact de la population, «leur base», les élus de Kinshasa dégagent, dans leur constat général, un déficit d'administration au niveau des communes et des quartiers ; une insuffisance des infrastructures de base ; une croissance accrue de la délinquance qui alimente les foyers d'insécurité sur toute l'étendue de la capitale.

Le rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale de Kinshasa (APK), Mme Marie Kyet Mutinga, a présenté aux députés, le vendredi 22 novembre 2019, la synthèse des rapports de vacances parlementaires élaborés par ces derniers.

Sans faire des commentaires, elle a listé les problématiques qui se posent globalement à toutes les communes, telles qu'elles ont été observées par les députés au cours de leurs vacances.

Le rapporteur adjoint de l'APK a, d'entrée de jeu, fait remarquer que cette liste, non limitative, a un caractère indicatif : son intérêt est d'énoncer les besoins communs à toutes les communes.

Interpellation

Ce document de travail, a-t-elle indiqué, interpelle l'autorité hiérarchique sur les obstacles susceptibles de s'opposer ou de ralentir la bonne gouvernance des communes. Au nom de ces obstacles, figurent l'insécurité généralisée que ne peuvent contenir les effectifs réduits et sous-équipés des policiers dans les sous-commissariats ; la carence ou une desserte insuffisante en eau potable ; la carence ou les délestages pour l'énergie électrique ; le manque d'éclairage public qui accroît l'insécurité ; la vétusté des infrastructures communales, scolaires, sanitaires et de la voirie (routes, avenues) ; l'absence des routes secondaires qui auraient permis d'éviter des bouchons et de fluidifier la circulation ; les caniveaux et collecteurs bouchés, qui ouvrent la voie à des inondations ; l'insalubrité récurrente ; l'évacuation problématique des immondices ménagères ou retirées des caniveaux en l'absence de la programmation des camions dédiés à l'évacuation vers des décharges publiques officielles ; l'absence d'un service communal des sapeurs-pompiers ; les constructions anarchiques sur des terrains accidentés, origine des risques d'érosion ; la carence d'écoles professionnelles et techniques pour occuper les jeunes ; l'insuffisance du personnel administratif qualifié ; le manque de bureaux des quartiers équipés ; le manque de marchés municipaux modernes pour contrecarrer la multiplication des marchés pirates ; l'engorgement des transports en commun ; l'effritement continu du pouvoir d'achat des citoyens ; l'instabilité des prix des biens de première nécessité.

Mettre en œuvre un Programme d'action

À en croire Mme le rapporteur adjoint de l'APK, dans le chapitre suivant, les rapports des députés vont étaler les problèmes spécifiques à chaque commune. Ils dégageront aussi des suggestions et des recommandations appropriées.

Pour leur premier devoir à domicile, les élus de Kinshasa ont sillonné avec charme leurs circonscriptions électorales. Ils ont été au contact de la population, «leur base». Ils ont palpé la vétusté de l'administration communale et expérimenté son dysfonctionnement. L'essentiel des rapports sous examen relate avec pertinence les questions d'intérêt politique, sécuritaire et socio-économique. À travers un constat général, il se dégage un déficit d'administration au niveau des communes et des quartiers ; une insuffisance des infrastructures de base ; une croissance accrue de la délinquance qui alimente les foyers d'insécurité sur toute l'étendue de la capitale.

Ville de 400 mille habitants à l'accession de la RDC à l'indépendance, Kinshasa est actuellement devenue une mégapole de plus de 11 millions d'habitants. Sa gestion nécessite de gros moyens financiers, un personnel qualifié et une gouvernance responsable. C'est ici l'occasion, pour l'honorable Marie Kyet Mutinga de lancer «un appel pressant à la mise en œuvre rapide du Programme d'action » qui a été soumis à l'approbation de l'Assemblée provinciale lors de l'investiture du gouverneur Gentiny Ngobila et de son équipe.

Aussi, recommande Mme le rapporteur adjoint, l'Assemblée plénière de l'APK devra-t-elle s'approprier les recommandations de ce rapports et s'en servir utilement pour ses contrôles parlementaires, ses questions orales et écrites et-pourquoi pas- ses interpellations.