Congo-Brazzaville: Street contest - La cinquième saison réussie

Organisée du 23 au 24 novembre au stade BBS à Pointe-Noire, par l'association sportive et des œuvres sociales (Asos), l'activité a tenu en haleine les jeunes âgés de 8 à 16 ans, venus communier autour du basket-ball et de la musique les valeurs d'entente, de fraternité et de sportivité.

Comme lors des quatre dernières éditions, les jeunes ont pris d'assaut le stade BBS dès la journée inaugurale consacrée aux phases éliminatoires des tournois play-offs 3x3 en version minime et cadette avant les grandes finales du 24 novembre.

Après des animations diverses par les groupes de danse et de musique urbaine de la place, les finales se sont disputées en présence des membres de la Fédération congolaise de basket-ball, de la ligue départementale et des anciens basketteurs invités.

En minime, l'As Cheminots a battu BBS sur le score de six points à zéro, tandis que chez les U16, CPGOS a eu raison de JSK sur le score de neuf points à six.

Le trophée de fair lay est revenu aux jeunes de Black Lions. Les gagnants en concours de trois points et dunks ont été également récompensés.

Les trophées, les médailles, les équipements sportifs et les enveloppes ont ainsi été remis aux sportifs méritants avec toujours en ligne de mire le crédo de l'activité : réunir les jeunes afin de cultiver l'esprit de cordialité et de sportivité.

Appréciant la démarche d'Asos, Christian Boungou, membre de la Fédération congolaise de basket ball, a déclaré: « Nous remercions et encourageons Abi Bamanga et toute son équipe pour cette louable initiative qui permet de réunir la jeunesse autour du basket-ball.

C'est une activité qui apporte du sourire et des moments de joie à cette jeunesse. Cette activité qui fait vivre le basket chaque année est un bon moyen de montrer au grand public le talent de ces jeunes, la pépinière de demain. Notre souhait est que l'activité soit soutenue et qu'elle se pérennise ».

Street Contest a été aussi applaudi par l'artiste musicien Teddy Benzo, qui ne ménage aucun effort pour accompagner l'initiative.

L'ancien basketteur qui a évolué en Rdc et en Afrique du Sud notamment n'a pas manqué lors de la remise des distinctions de prodiguer des sages conseils à la jeunesse ponténégrine appelée à s'élever par des actions positives.

Street Contest est une activité sportive qui a pour objectif de partager les valeurs de tolérance et de fraternité à travers le sport.

À travers le sport mais aussi la musique et la danse, les jeunes créent une symbiose entre toutes les associations et les acteurs principaux concernant la jeunesse pour échanger, évoluer et grandir ensemble.