Seychelles: De meilleures prévisions météorologiques aux Seychelles?

Deux nouvelles stations solaires fournissent aux prévisionnistes des données plus précises

Deux nouvelles stations solaires installées aux Seychelles permettront de disposer de données plus précises pour établir des prévisions météorologiques, a déclaré lundi le directeur général de l'Autorité météorologique des Seychelles.

Le projet régional prévoit l'installation de deux stations identiques sur chaque territoire de l'océan Indien, dont deux à Madagascar, deux aux Comores et une à Maurice.

Aux Seychelles, une station solaire a été installée la semaine dernière à Anse Boileau, dans l'ouest de Mahé, et l'autre à Praslin, la deuxième île la plus peuplée du pays.

Les stations mesureront le rayonnement solaire, l'énergie solaire fournie, les ultraviolets A et B, et donneront les variables météorologiques, notamment la pression, l'humidité, la température, la direction et la vitesse du vent et les précipitations.

Le directeur général de l'Autorité météorologique des Seychelles, Vincent Amélie, a dit lundi à la SNA que les deux stations faciliteront davantage leur travail.

"Nous disposerons désormais de données plus précises. Plus nous aurons de stations, plus nous pourrons collecter d'informations en vue de la prévision météorologique", a déclaré M. Amélie.

Il a ajouté que "nous sommes très intéressés par les données produites afin de pouvoir augmenter la vitesse des installations de panneaux solaires et, éventuellement, être autosuffisants en énergie à court terme".

Tony Imaduwa, directeur général de la Commission de l'énergie, estime également que les deux nouvelles stations sont un élément positif pour les Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental.

Les stations "aideront le pays avec des données qui pourraient également être utiles pour la conception de nouveaux bâtiments plus économes en énergie", a déclaré M. Imaduwa.

Le projet aux Seychelles, rendu possible grâce au réseau solaire de l'océan Indien (IOS), est piloté par l'Université de la Réunion. Il est financé par l'Union européenne par l'intermédiaire de la Commission de l'océan Indien et de la région de la Réunion.

Selon Alexandre Graillet, ingénieur en informatique "une fois que les stations seront installées et enverront des données, ces données seront directement transmises au serveur réunionnais".

Il a ensuite ajouté que "nous traiterions ces données et les enverrons à une base de données Big Data appelée Casandra (il s'agit des bases de données utilisées par Facebook et Netflix). Nous ouvrerons ensuite ces données. Tout le monde - les chercheurs, les enfants pourront accéder aux données. "

Il existe deux manières d'accéder aux données via une application mobile appelée Solario, téléchargeable sur Android et Apple, ou via un serveur Web permettant d'accéder aux données.

En ce qui concerne les avantages à long terme pour les Seychelles, M. Graillet a déclaré qu'il n'existait aucune donnée sur le rayonnement solaire dans la nation insulaire.

Les données produites aideront les scientifiques seychellois à mener des recherches en exploitant ces données et à créer une ferme dotée de nombreux panneaux solaires pour alimenter tout ce que le pays voudra.