Soudan: Le Premier Vice-président du CS arrive à Juba

Juba — - Le Lt-Gén. Mohamed Hamdan Daglo, Premier Vice-président du Conseil de Souverain de Transition, est arrivé à Juba Lundi accompagné des membres du Conseil de la Souveraineté de la Transition, le Lt-Gén. Yasser Al-Atta, Mohammed Hassan Al-Ta'ayshi, Mme Aisha Moussa, Mohamed Al-Faki Sulaiman et le Ministre de la Justice Fédéral Youssef Adam Aldai.

Le Premier Vice-président du Conseil de Souverain et la délégation qui l'accompagne participeront aux réunions organisées par le Sommet d'Entebbe pour suivre la Mise en œuvre des Tâches Prévues dans les 100 Jours pour mettre en œuvre les Dispositions en matière de Sécurité et de Gouvernance et la Formation du Gouvernement d'Unité Nationale du Sud-Soudan entre le Gouvernement du Sud Soudan et le Chef de l'Opposition sudiste, Riek Machar, dans le cadre de l'Accord de Paix de Khartoum.

Le membre du Conseil de Souveraineté de la Transition, Mohamed Hassan Al-Ta'ayshi, a déclaré dans un communiqué de presse, après l'arrivée de la délégation, que l'objectif de la visite est de vérifier la Mise en œuvre de l'Accord Politique au Sud Soudan, soulignant que le Soudan est très intéressé par la Question de la Stabilité Politique et la Nécessité de parvenir à un Accord dans un Délai de 100 Jours. "Il y a des signes positifs en faveur de la mise en œuvre de l'Accord et la Stabilité Politique est importante pour l'Etat du Sud Soudan, le Soudan et la Région en général", a-t-il déclaré.