Sénégal: Le marathon budgétaire démarre ce mercredi

Dakar — Les séances plénières pour l'examen du projet de loi de finances 2020 débutent par les considérations générales, ce mercredi à partir de 9 heures, annonce un communiqué de la direction de la communication de l'Assemblée nationale.

Pour cette entrée en matière, les députés plancheront d'abord sur l'examen des recettes, la dette publique, et les budgets des pouvoirs publics (Présidence de la République, Assemblée nationale, Conseil économique, social et environnemental, Haut Conseil des collectivités territoriales, Cour suprême, Conseil constitutionnel et Cour des comptes).

Dans l'après-midi, ils examineront à partir de 15 heures le projet de budget du ministère des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des territoires.

Pour la journée du jeudi, ils vont se plancher sur les projets de budget du ministère du Pétrole et des Energies (9h) et de celui des Mines et de la Géologie (15 heures).

Vendredi, ils débattront des projets de budget des ministères de la Justice (9 heures) et de la Jeunesse (16 heures).