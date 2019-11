Afrique: Aéroport international de Yaoundé-Nsimalen - Au revoir et à bientôt

Comme à l'arrivée, les chefs d'Etat et de gouvernement sont partis de Yaoundé vendredi et samedi derniers dans une grande ferveur et avec les honneurs.

L'épilogue d'une rencontre au... Sommet. Extraordinaire moment d'exaltation des liens d'amitié et de fraternité entre les peuples de la sous-région de la CEMAC. Les départs des chefs d'Etat et de gouvernement de Yaoundé l'ont été. En deux temps, ils ont été rythmés par la ferveur des populations de la capitale et les honneurs militaires. Vendredi, 16h 10, le président de la République tchadienne, Idriss Déby Itno arrive au pavillon d'honneur de l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen. Comme à l'arrivée, c'est le chef de l'Etat tchadien qui sera le premier à partir. Une forte communauté tchadienne mobilisée, rivalise de prestations avec les groupes camerounais de danse, au rythme frénétique de balafon et de tam-tam. Une ferveur en guise d'au -revoir au président tchadien. Ce dernier regagne le salon VIP, avec à ses côtés le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Ngute.

A l'heure du bilan, Idriss Déby Itno se dit satisfait d'abord de l'heureuse initiative de son frère, le président Paul Biya et du déroulement des travaux. « Nous avons eu des échanges très intenses pour l'avenir et le devenir de la sous-région », note le président tchadien face à la presse nationale et internationale. Puis, le cérémonial de départ animé par le Groupement d'honneur de la Garde présidentielle, avec l'exécution de l'hymne de la CEMAC. Idriss Déby Itno partira de Yaoundé, avec les souvenirs impérissables d'une rencontre réussie, immortalisés dans un album-photos. Le deuxième départ a été celui du président de la République de Guinée équatoriale .

Arrivé à Yaoundé vendredi matin, le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo a passé des heures d'une grande densité dans la capitale camerounaise. En marge du Sommet extraordinaire auquel il a pris une part active, il s'est entretenu avec son homologue camerounais. Le chef de l'Etat n'a pas caché ses bonnes impressions liées aux avancées et à la concrétisation des engagements des chefs d'Etats de la CEMAC. Il se dit optimiste quant aux défis de la lutte contre l'insécurité, et de la résilience économique qui s'imposent aux pays de la sous-région. Denis Sassou Nguesso de la République du Congo, 3e chef d'Etat a quitté le sol camerounais, n'est pas moins confiant.

L'accélération de l'intégration, la facilitation de la circulation des personnes et des biens sont des chantiers majeurs. Pour ce faire, le président congolais plaide pour le développement en urgence des infrastructures routières entre les différentes villes des pays de la sous-région. Il se félicite des excellentes relations de coopération entre le Cameroun et le Congo, bel exemple d'intégration dans la sous-région. Quant au Premier ministre, chef du gouvernement gabonais, Julien Nkoghe Bekale, représentant le président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba aux assises de Yaoundé, il a quitté Yaoundé avec le sentiment du devoir accompli. Il s'est réjoui de la qualité des échanges et a dit qu'il rendra fidèlement compte au président gabonais des résolutions prises. La dernière cérémonie d'au revoir, samedi en fin de matinée, était consacrée au président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadera. En compagnie du PM, Joseph Dion Ngute, le chef de l'Etat de la RCA a salué la vision et l'initiative du chef de l'Etat Paul Biya, initiateur de ces échanges de Yaoundé. Faustin Archange Touadera a également été marqué par la chaleur de l'accueil des populations de Yaoundé.