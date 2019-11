Cote d'Ivoire: Elevé au rang du mérite agricole français - Soumaïla Bredoumy reçoit les félicitations du président Bédié

Soumaïla Bredoumy, Secrétaire exécutif du Pdci-Rda chargé du Monde rural, a été honoré par la France à l'occasion du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan (Sara).

Ce cadre du Pdci-Rda a été élevé au rang du mérite agricole français par la délégation française à l'honneur au Sara. Il a reçu, pour ce faire, les félicitations du président du Pdci-Rda, Henri Konan Bédié. C'était hier, à l'occasion d'une audience que lui a accordée le président Henri Konan Bédié à sa résidence à Cocody.

« Cela arrive à un moment important où le Pdci-Rda s'est positionné comme parti voulant acquérir le pouvoir. Vous savez que le Pdci-Rda est un parti qui est essentiellement concerné par les problèmes du monde rural.

C'est donc une reconnaissance de ma valeur et mon parcours. La France vient donner raison au Pdci-Rda et à son chef, le président Henri Konan Bédié d'avoir porté son choix sur moi, en qualité de Secrétaire exécutif chargé du Monde rural, pour orienter et donner les bases pour former le programme politique du Pdci-Rda pour la reconquête du pouvoir », s'est-il réjoui. Non sans réaffirmer sa gratitude au président du parti et au Secrétaire exécutif en chef.