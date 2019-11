Cote d'Ivoire: Cacao/Culture - La ministre Ly-Ramata - "Les femmes représentent 68% de la main-d'œuvre, mais ne gagnent que 21% des revenus"

Le jeudi 21 novembre 2019, à l'occasion du forum économique "Investir à Koumassi" organisé à l'espace "Maison blanche" dans sa commune, le ministre Cissé Ibrahima Bacongo, maire de Koumassi, a dit aux opérateurs économiques venus à la rencontre, qu'il attend d'eux de l'audace et une oreille attentive aux besoins des populations.

La ministre de la femme, de la famille et de l'enfant, Bakayoko Ly-Ramata a félicité le lundi 18 novembre 2019, lors de la journée de célébration des femmes des Associations Villageoises d'Epargne et de Crédit (AVEC) à Yamoussoukro, l'Ong Solidaridad présidée par la sénatrice ivoirienne Dao Gabala , pour ses nombreuses actions en Côte d'Ivoire non seulement dans l'autonomisation des femmes et des familles en milieu rural , mais également pour accompagner les femmes en vue du bien être des ménages et du développement communautaire.

La ministre a salué l'expertise de cette structure dans l'approche communautaire, qui consiste à mettre en place des AVEC dans les Zones productrices de Cacao.

Elle a indiqué que dans le domaine de la cacao culture, les femmes possèdent 25% des plantations de cacao et représentent environ 68% de la main-d'œuvre. Mais elles ne gagnent , selon la BAD que 21% des revenus générés.

Ainsi pour Ly-Ramata les AVEC sont de véritables outils de développement de l'entreprenariat et de renforcement des compétences.

Qui présentent plusieurs avantages, notamment, l'amélioration des dépenses liées à la scolarisation et à la santé ; la diversification et l'augmentation du revenu des femmes en facilitant leur accès au crédit ; l'amélioration de la sécurité alimentaire des ménages etc.

C'est pourquoi, elle a remercié vivement les premiers responsables de Solidaridad West Africa , qui est présent en Côte d'Ivoire depuis 2015. Cette structure a installé 251 AVEC pour 5333 membres dont 497 hommes.

Aussi, a-t-elle rassuré de l'appui institutionnel de son département ministériel. « Nous croyons aux AVEC, nous croyons à toutes ces solutions expérimentées, qui renforcent la capacité socioéconomique de la femme rurale, outil efficace au service de la chaîne de solidarité des familles » a-t-elle indiqué.

Situant le sens de cette journée, Dao Gabala , Sénatrice et PCA de Solidaridad , a expliqué qu'il s'agit de célébrer les femmes organisées en AVEC dans le cadre de l'initiative WINCC de Solidaridad en Côte d'Ivoire , afin d'inspirer d'autres femmes .

Mieux promouvoir l'approche AVEC comme outil d'autonomisation des femmes vivant dans les communautés rurales, notamment dans le secteur cacao.

A l'occasion, six (6) femmes des trois différentes régions d'intervention (Agneby-Tiassa, Loh Djiboua et Gôh) ont été distinguées .

Un panel sur l'opportunité et l'importance des AVEC dans les communautés rurales et le lancement d'une initiative nationale de célébration annuelle des AVEC ont constitué les autres articulations de cette journée d'hommage à ces femmes des zones rurales.