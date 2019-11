Cote d'Ivoire: Abidjan Green Arts - La biennale des Arts pour la forêt et l'environnement veut aider à repenser le couvert forestier ivoirien

La première édition de la biennale des arts pour la forêt et l'environnement dénommée Abidjan green arts (aga) se tient du lundi 25 novembre au mardi 10 décembre 2019.

C'est Jems Koko Bi, sculpteur et performeur ivoirien par ailleurs chef du projet qui l'a annoncé, lors d'une conférence de presse qu'il a animé à la fondation Donwahi à Cocody, le lundi 25 novembre 2019.

A l'occasion, il a expliqué le bien-fondé de l'aga qui selon lui, est une action artistique, culturelle, éducative et sociale, dédiée à la création artistique et aux approches éducatives.

« Elle a pour but de contribuer à repenser la problématique des forêts et de l'environnement, à travers toutes les formes d'art », a-t-il expliqué.

Ajoutant, il a fait noter que l'initiative est appuyée par l'action de coopération sud-sud en matière de migration qui vise, entre autres la mobilisation de la diaspora ivoirienne afin de favoriser son implication dans le développement économique, social et culturel de la Côte d'Ivoire.

A l'en croire, l'action est soutenue et co-financé par le fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne pour l'Afrique et le ministère fédéral Allemand de la coopération économique et de développement (bmz) qui vise, notamment à renforcer la coopération et le dialogue entre les pays partenaires (le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Mali) et la mise en oeuvre d'autres actions, notamment la migration à travers l'engagement de la diaspora dans le développement du pays d'origine.

Les artistes internationaux qui vont investir durant 12 jours la forêt du Banco pour lui donner un autre visage à travers l'art sont entre autres Elena Redaelli d'Italie, Imke Deutsh d'Allemagne, Karin Van der Molen de Hollande, Ernst Daetwyler du Canada, Ri Eung Woo de Corée du Sud, Nathalie Vairac de la France, Soly Cissé du Sénégal et Franck Fanny de Côte d'Ivoire.

Ateliers, table-rondes, musique, vernissage d'œuvres d'art sont entre autres activités au programme qui vont se dérouler dans la forêt du banco et à Goethe institut Abidjan.