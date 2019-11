Cote d'Ivoire: Renforcement de capacités des cadres - Le groupe IPAG échange avec les cadres de l'administration ivoirienne

La volonté du gouvernement ivoirien d'améliorer l'employabilité des cadres Ivoiriens s'étend au-delà des frontières. C'est dans ce cadre qu'une délégation de l'IPAG Business school executive éducation a présenté, le jeudi 21 novembre 2019, à Abidjan, son catalogue de formation à l'endroit des étudiants titulaires du Bac, des cadres de l'administration publique et privée.

Guillaume BIGOT, directeur général du Groupe IPAG Business School a informé que établissement est une grande école de commerce installée en France depuis plus de 50 ans et qui accueille des élèves après le BAC sur concours. Il offre un programme sur 5ans et délivre un diplôme de niveau master.

A côté de cela, poursuit-il il offre des formations en bachelor, MBA, en formation continue. « Notre Institut offre des formations diplômantes, des formations courtes.

Nous sommes résolument tournés vers l'avenir. En optant pour notre école, vous faites le choix d'un enseignement d'excellence et améliorez votre employabilité », a-t-il expliqué.

Pour les Ivoiriens, a-t-il précisé, dans le cadre de son cursus de 5 ans, ils auront droit aux deux premières années en Côte d'Ivoire et les trois autres années de formations se dérouleront en France.

« Au-delà d'une offre spécifique dont les exigences sont alignées sur les standards internationaux les plus rigoureux, l'IPAG s'appuiera sur un modèle multilatéral de compétences locales et internationales », a-t-il souligné ajoutant que cette école existe en Côte d'Ivoire depuis 2015.

« Nous sommes déjà à 5 promotions », s'est-il réjouit, invitant les cadres et haut potentiels à s'intéresser à leurs formations

L'institut prépare ses élèves à une carrière internationale. Les spécialités sont : Communication numérique, marketing négociation, commerce internationale et logistique, finance, contrôle de gestion et droit des affaires et entrepreneuriat.

Poursuivant, M. Guillaume BIGOT a expliqué que cette présentation s'inscrit dans le cadre d'une mission de travail en Côte d'Ivoire débutée depuis le 18 Novembre dernier.

Avant de présenter ses offres de formation, la délégation a eu des rencontres avec les institutions notamment le cabinet du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le secrétariat d'Etat chargé de la formation professionnelle, le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des jeunes, les confédérations, collectivités et entreprises de Côte d'Ivoire.

A travers cette mission, le groupe entend ainsi consolider ses ambitions d'implantation dans le domaine de la formation continue à l'endroit des cadres et hauts potentiels, au sein des différentes organisations nationales et sous régionales.

Ce sera donc depuis Abidjan que l'IPAG élaborera son catalogue d'offres pour l'Afrique de l'ouest proposant des masters spécialisés, des exécutive MBA, des séminaires intra ou inter-entreprises ainsi que des DBA.

Cette mission, a eu également pour but d'identifier les segments de marchés pertinents, ainsi que la majeure partie des acteurs concernés par la formation continue.