Cote d'Ivoire: Communauté bouddhiste - André Déazon honoré pour ses actions sociales en faveur des populations

La communauté des bouddhistes de Côte d'Ivoire réuni au sein de la soka gakkai internationale-Côte d'Ivoire (sgi-ci) a commémoré d'une part l'anniversaire de ses 89 ans d'existence et d'autre part a rendu hommage à son directeur général, Dr André Deazon pour ses actions sociales en faveur des populations ivoiriennes.

A cet effet, il a été distingué " palme d'or d'ambassadeur du social " par l'Ong "les amis de la République".

La cérémonie a eu lieu le dimanche 24 novembre 2019 à la bourse du travail à Treichville, en présence des autorités administratives et politiques, des chefs religieux et coutumiers et des fidèles bouddhistes venus des quatre coins du pays.

Selon les organisateurs, cette distinction s'adresse, notamment aux confessions religieuses de Côte d'Ivoire pour les encourager à valoriser et à promouvoir les valeurs sociales et contribuer ainsi à la construction d'une nation paisible et humanisée.

Ce fut l'occasion pour Kouyaté Zoumana, directeur de la promotion de liberté religieuse et de la laïcité, par ailleurs représentant du directeur général des cultes, de rassurer la communauté religieuse de leur engagement autour de l'Union et de cohésion.

« La république a pour essence de réunir et non de diviser, de rassembler ses fils et filles au-delà de leur spécificités religieuses, ethniques, culturelles, sociales », a-t-il indiqué.

Se félicitant, Dr André Deazon a tenu à remercier l'ensemble des fidèles bouddhistes et ses collaborateurs avant d'inviter les Ivoiriens à l'action sociale : « Je voudrais dire simplement à tous les ivoiriens et à tous les chefs religieux de se mettre au service de la population et de faire ce qu'ils peuvent faire pour soulager un tant soit peu les parents, la famille, parce que l'État ne peut pas tout faire ».

Il faut signaler que le soka gakkai internationale a été créé le 18 novembre 1930 par un éducateur en chine, aussi date de décès de son 1er président.