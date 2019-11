Maroc: Le transport clandestin alimente les tensions sociales

Essaouira en sert une triste illustration

Le phénomène du transport clandestin revient en force à Essaouira dans un contexte miné par des manipulations qui misent sur l'exploitation de la précarité. Ces dernières semaines, certaines communes, Akermoud et Taftecht notamment, connaissent des tensions sociales très inquiétantes suite aux fréquents accrochages opposant chauffeurs de taxis et transporteurs clandestins et impliquant d'une manière regrettable les citoyens.

Les propriétaires et chauffeurs de taxis desdites communes pointent du doigt certaines personnes qu'ils accusent de vouloir manipuler les transporteurs clandestins en les encourageant à pérenniser leur activité illégale en réclamant l'amnistie des autorités locales et sécuritaires. Des manœuvres qui n'ont pas été du goût des chauffeurs de taxis qui ne cessent de condamner cette recrudescence du nombre des transporteurs clandestins tout en réclamant plus de rigueur de la part des services compétents.

Dans la commune d'Akermoud à titre d'exemple, les tensions ont atteint un seuil incontrôlable et auraient pu donner lieu à de violents affrontements. Heureusement que les autorités locales et le bureau de l'Union locale de la CDT sont intervenus pour désamorcer cette crise.

L'antenne locale du Syndicat national des professionnels des taxis, affilié à l'Union locale de la Confédération démocratique du travail à Essaouira, a, dans un communiqué publié le 23 novembre courant, vivement condamné ces manœuvres qui visent à exploiter la situation de précarité des citoyens et à mettre la main sur le dossier du transport clandestin.

Tout en saluant les efforts déployés par les autorités locales et la gendarmerie Royale en vue de faire face à ce phénomène à Taftecht, le bureau syndical a appelé à une application ferme de la loi.

«C'est malheureux de voir des personnes profiter de la misère des citoyens ruraux en encourageant l'anarchie et l'informel au lieu de plaider pour la création de projets au profit de leurs communes enclavées», s'est indigné un responsable syndical à Essaouira.

A Taftecht, Akermou, Hanchane, Had Dra ou Lakrimat, le transport clandestin bat son plein causant ainsi de sérieux problèmes aux professionnels qui ne savent plus à quel saint se vouer...

«Cette concurrence déloyale a causé des pertes considérables aux professionnels confrontés à des charges mensuelles qu'ils ne parviennent plus à assurer dans les conditions actuelles», a regretté un chauffeur de taxi à Taftecht.