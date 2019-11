Soudan: Entretiens américano-soudanais préparant pour la conférence des Amis du Soudan

Khartoum — - La sous-secrétaire adjointe aux affaires politiques du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadrice Ilham Ibrahim a discuté lundi avec la sous- secrétaire d'État américain chargée des Affaires africaines, Mme Pasi Geeta à Khartoum, des moyens de renforcer les relations entre le Soudan et les États-Unis et de renforcer le dialogue et la coopération entre les deux pays à la lumière des efforts positifs et continus posés après la révolution de décembre.

Au cours de la réunion, à laquelle assistait le Chargé d'affaires américain Brian Shukan, Mme Pasi a affirmé le soutien de son pays au gouvernement de transition et à ses efforts à tous les niveaux, et elle a salué les développements positifs survenus au cours de la période écoulée qui auront une incidence positive sur le développement continu des relations entre les deux pays.

Les deux parties ont également discuté des arrangements actuels en vue de la préparation de la visite prochaine du Premier ministre à Washington, ainsi que de l'importance que les deux parties attachent à cette visite pour repousser les relations bilatérales à plus grande échelle.

D'autre part, les deux parties ont discuté des préparatifs de la conférence des Amis du Soudan, qui se tiendra à Khartoum le mois prochain, à laquelle participeront les États-Unis et ses partenaires, qui apporteront un soutien actif aux plans politique et économique.

Mme.Passi a souligné que des efforts étaient déployés pour retirer le Soudan de la liste des États qui parrainaient le terrorisme et avait exprimé l'espoir que les efforts de réforme du gouvernement se poursuivraient, donnant lieu à un résultat positif, contribuant ainsi à améliorer la situation économique au Soudan et à améliorer son image afin d'attirer les investissements et les capitaux.