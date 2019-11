Afrique: Madagascar, Angola, Lesotho - Nouvelle tournée africaine de Gianni Infantino

Gianni Infantino a entamé dimanche une nouvelle tournée africaine. La deuxième en 2019 après celle au début de l'année dans l'ouest du continent (Guinée, Togo, Bénin, Burkina Faso, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Mauritanie).

Le président de la FIFA arrive de l'Amérique latine et des Caraïbes. L'Italo-Suisse est arrivé dimanche à Antananarivo où il a rencontré le président de la CAF, Ahmad et Raoul Arizaka Rabekoto, président de la fédération locale. Une rencontre avec Andry Rajoelina, président malgache a été possible ce lundi.

Après Madagascar, Infantino est attendu au Lesotho, en Angola, en RD Congo, au Congo, en Mozambique et au Malawi.

Dans sa délégation, Fatma Samoura, la secrétaire générale et déléguée générale de la FIFA pour l'Afrique, Veron Mosengo-Omba, directeur des associations membres à la FIFA. Samuel Eto'o, FIFA Legend et conseiller spécial du président de la CAF, et Youri Djorkaeff, lui aussi FIFA Legend et directeur de la Fondation FIFA sont également de la partie.

Par ailleurs, Infantino dirige la FIFA depuis 2015 et la chute de Sepp Blatter. Il a été réélu le 5 juin dernier à Paris.