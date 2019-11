Congo-Kinshasa: Bientôt l'inauguration du saut-de-mouton de Pompage

Les travaux de construction du saut-de-mouton de Pompage, dans la commune de Ngaliema, tendent presqu'à leur fin. Tel est le constat fait sur place par votre journal, lundi 25 novembre 2019. En effet, tout est fin prêt pour que cette infrastructure serve les kinois de cette partie de la Capitale de la RDC. A l'heure actuelle, c'est le stade de l'aménagement du site.

Et, d'ici quelques jours, ce fameux saut-de-mouton sera inauguré par le Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi, rapporte un ingénieur de l'Office des Voiries et Drainage (OVD).

La construction des sauts-de-mouton pour désengorger la ville de Kinshasa des embouteillages, figure également dans le programme d'urgence de 100 premiers jours du Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi présenté le 2 mars de cette année à la place Echangeur de Limete. En effet, c'est déjà "chose promise, chose due" pour les habitants de Binza Pompage et les environs qui profiteront bientôt de ce chef-d'œuvre qui a valu plus de 7 mois de travaux pour sa construction. « Le saut-de-mouton de Pompage est arrivé à sa fin. Et là, nous sommes à la dernière étape, celle de l'aménagement du site, en construisant le trottoir, le parking et autres, en bas du saut-de-mouton, afin de faciliter le passage également aux piétons », a déclaré l'ingénieur de l'OVD.

La population se réjouit, d'ores et déjà, de cet œuvre qui, non seulement, règlera le problème des bouchons mais aussi mettra en valeur ce quartier. « Nous sommes très heureux et nous félicitons le Président de la République pour ce saut-de-mouton qui est venu désengorger les embouteillages », a dit un habitant de ce coin de la capitale.

Il sied de signaler qu'outre l'OVD qui est le maître d'ouvrages, ces travaux sont réalisés par l'entreprise GREC 8.