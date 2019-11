Congo-Kinshasa: Face aux tueries et violences à Beni et Minembwe - La CENCO appelle le Gouvernement à élaborer un programme d'urgence

Dans un communiqué publié le 25 novembre 2019, les Evêques de la Conférence Episcopale nationale du Congo ont lancé un appel au Gouvernement congolais en vue de l'élaboration d'un programme d'urgence pour créer un climat de paix afin de mettre fin aux violences et morts d'homme à l'Est du pays. Car, à les en croire, ces violences empêchent l'amélioration des conditions de vie des congolais et la stabilité du pays. Les princes de l'Eglise ont, par ailleurs, présenté leurs condoléances aux familles qui ont perdu leurs proches lors du crash survenu dimanche dernier à Goma. Ci-dessous, le texte intégral du communiqué de la CENCO :

PREAMBULE

La conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO) est très préoccupée par la situation socio-sécuritaire qui prévaut dans l'Est de notre pays, notamment dans les Provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, à cause de la résurgence des violences et des tueries. L'on observe un déplacement massif qui alourdit la souffrance des populations déjà appauvries et traumatisés par les enlèvements, la présence quasi-permanente des groupes armés et la maladie à virus Ebola.

En effet, les conséquences de ces conflits récurrents sont très néfastes : morts d'hommes, maisons et champs abandonnés oui incendiés, insécurité alimentaire, promiscuité, perturbation du rythme scolaire, risque de propagation de la maladie à virus Ebola et d'autres épidémies, précarité accentuée.

Il est incapable que, depuis des décennies, la dignité des personnes et la vie humaine soient constamment bafouées, dans un pays où mes Institutions étatiques et les Organisations internationales y établies sont censées protéger toute la population.

Au nom des Evêques membres de la CENCO, et en mon nom personnel, j'exprime notre solidarité et notre proximité fraternelle à leurs Excellences Nosseigneurs Melchisédech SIKULI, Evêque de Butembo-Beni et Sébastien-Joseph MUYENGO, Evêque d'Uvira, ainsi qu'à tout le Peuple de Dieu qui vit dans ces régions.

Nous saisissons l'occasion pour présenter nos condoléances les plus chrétiennes à toutes les familles qui ont perdu les leurs dans ces conflits et exprimer notre compassion à tous ceux qui sont sinistrés par ces évènements malheureux. Nous pensons également aux victimes du crash d'avion survenu ce dimanche 24 novembre 2019 à Goma et à toutes les familles éprouvées.

De la situation de Beni

D'après les informations qui nous parviennent, notamment de Beni Ville et Territoire dans la Province du Nord-Kivu, les « présumé ADF-NALU » continuent à marquer leur emprise sur une partie du territoire nationale et à semer ainsi la mort et la désolation.

Depuis le 30 octobre 2019, les FARDC appuyées par la MONUSCO ont lancé des opérations en profondeur contre ces « présumés ADF-NALU ». mais, la pauvre population subit des « représailles », sur la Route nationale n°4 (RN 4 : axe Beni-Bunia), dans les localités et agglomérations de : Eringeti, Kokola, Mayimoya, Mukoko, Oïcha, Mabasele, Mbau, Mavété en territoire de Beni et Boikene en ville de Beni sur l'axe menant à l'aéroport de Mavivi.

Rien qu'en ce mois de novembre, on dénombre près de 80 morts dont 15 à Eringeti, 19 à Mabasele, 41 à Mbau, 5 à Oïcha et 7 à Beni, sans compter les blessés graves et les disparus.

Il convient de signaler que ces tueries se passent de fois dans des endroits à proximité des camps des FARDC et où patrouille mixte (Police Nationale Congolaise et FARDC) est en circulation.

De la situation de Minembwe

Des affrontements armés ont eu lieu dans les Hauts Plateaux de Fizi et d'Uvira dans le Sud-Kivu. Nous notons que des troupes étrangères alimentent ces affrontements et se servent des conflits communautaires pour se battre sur le territoire congolais.

Relativement aux événements malheureux de Minembwe, de l'écoute des communautés en conflits, nous nous rendons compte de la complexité de cette situation dont la solution durable ne peut se passer de l'implication des notabilités locales sous le leadership du Gouvernement congolais.

Faute de solution appropriée, la situation qui perdure à Beni Ville et Territoire de Fizi, risque d'entrainer le pays dans un cycle de violence qui empêchera l'amélioration des conditions de vie des congolais et la stabilité du pays.

Tout en félicitant le Gouvernement, les FARDC et la MONUSCO pour les efforts remarquables fournis pour combattre les ennemies de la paix, nous lançons un appel pour :

Elaborer un programme d'urgence en vue de créer un climat d'apaisement et de mettre définitivement fin aux hostilités dans cette partie du pays.

Restaurer l'autorité de l'Etat au travers des services de la Police nationale, de l'Armée, de la Migration, etc., afin de sortir cette partie du pays de l'arbitraire.

Diligenter un programme de solidarité nationale pour assurer une aide humanitaire aux personnes sinistrées : les déplacés, mais aussi les personnes restés sur place dans les zones à conflits.

Créer instamment, au niveau national, un cadre de dialogue pour favoriser un climat de justice, de paix et de réconciliation entre les communautés en conflits.

Que par l'intercession de la Très Sainte Vierge Marie, Notre Dame du Congo et Mère du « Prince de la Paix » (cfr Is 9,5-6), le Seigneur veille sur Pays et le bénisse.

Fait à Kinshasa, le 25 Novembre 2019

+ Marcel UTEMBI TAPA

Evêque de Kisangani

Président de la CENCO