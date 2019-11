Congo-Kinshasa: Crise au FCC-CACH - Le RJRD appelle les animateurs de la coalition à la retenue

"Il est anodin de diriger une grande nation à la dimension d'un continent avec une légèreté ou comme si l'on était sur scène d'une pièce de théâtre. La guéguerre observée au sommet de la coalition FCC-CACH ou, mieux, des animateurs au haut niveau des institutions de la République n'augure pas des perspectives prometteuses, encore moins un climat de confiance pour assoir une vraie démocratie. Plutôt, elle dénote d'une indélicatesse notoire par rapport au respect des peuples auxquels ils sont sensés rendre service".

Cette déclaration est du Rassemblement des Jeunes pour la Reconstruction et le Développement (RJRD), à travers M. Musete Angelete THE BEST, Chef d'Antenne de la Commune de Lemba prononcée au cours d'une réunion extraordinaire des Cadres.

Ce mouvement citoyen des jeunes proactifs pour le bien-être social de la population s'insurge contre les escalades verbales, lesquelles, étaient focalisées autrefois au niveau des combattants ou militants mais qu'à ce jour, elles se sont transportées au haut niveau des animateurs de deux camps, FCC-CACH. Il en appelle donc à la retenue pour chaque camp en vue de privilégier l'intérêt de la nation et du peuple congolais.

RJRD soutient également toutes les actions qui visent à rassembler la classe politique congolaise et favoriser la paix et la démocratie pour ne pas décourager les investisseurs qui se bousculent déjà aux portillons de la RDC. Pour cela, cette chamaillerie doit arrêter pour permettre au pays de décoller, mieux de prendre un nouveau départ.

Pour le RJRD, les deux camps doivent prendre conscience que la coalition reste le fondement de leur vie politique. Et, pour que le pays rebâtisse une vraie démocratie qui soit tributaire à construire des institutions publiques solides et bien impactées. Tous sont adultes et intellectuels. En se mettant ensemble pour une coalition, ils n'ont pas perdu de vue que là où les hommes sont regroupés les problèmes ne manquent jamais et que seuls, les mêmes hommes trouvent des solutions à leurs problèmes.