Congo-Brazzaville: Parlement - Les députés adoptent un projet de loi sur l'agence de développement de l'agriculture

La chambre basse du parlement a approuvé, le 23 novembre, à Brazzaville quatre textes dont celui portant création de l'Agence nationale de développement de l'agriculture et de l'élevage, en remplacement du Fonds de soutien à l'agriculture.

L'agence qui va être créée sera un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie administrative et financière. Elle sera placée sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'élevage, avec pour mission de mettre en œuvre les politiques sectorielles en la matière.

Cette structure sera chargée notamment de la recherche, la mobilisation et la promotion des investissements agro-pastoraux; la mise en œuvre des partenariats avec les investisseurs; l'incitation des acteurs à se regrouper en organisations professionnelles; l'appui-conseil et l'assistance technique.

Elle devra, en outre, inciter à la valorisation des produits agro-pastoraux à travers la promotion des chaînes de valeur et la mise en place des systèmes de production pérenne, d'aménagement des terres agricoles, d'irrigation, d'équipements des exploitations, de conditionnement, de transformation ou d'agro-industrie, de salubrité et d'assurance qualité, de certification et de commercialisation des produits, sans oublier l'établissement des plans d'action relatifs au soutien à l'agriculture et à l'élevage à travers la promotion et la mise en œuvre des projets.

Cette agence, a souligné le gouvernement, est créée sur les cendres du Fonds de soutien à l'agriculture qui n'a malheureusement pas atteint ses objectifs à la suite de l'échec des politiques engagées, en dépit de nombreux apports des partenaires au développement. Les trois autres projets de loi adoptés portent sur la création de l'Agence nationale de développement de la pêche et de l'aquaculture; de l'Institut national de recherche en sciences de l'ingénieur, innovation et technologie, et l'Institut national en sciences sociales et humaines.