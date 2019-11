Ile Maurice: Bulletins de vote égarés - Un chauffeur de taxi au no 3 intéresse le CCID

Dans le cadre de l'enquête sur le bulletin retrouvé dans la circonscription no 3 (Port-Louis-Maritime - Port-Louis-Est), le Central Criminal Investigation Department (CCID) a commencé, depuis le vendredi 22 novembre, l'interrogatoire des policiers de service à l'école Idrice Goumany. Ceux interrogés ont expliqué n'avoir rien remarqué d'anormal. Environ une dizaine de personnes ont été questionnées à ce jour dont des officiers de la commission électorale. Un chauffeur de taxi de la région intéresse aussi le CCID et il devrait être convoqué incessamment.

Pour rappel, le député réélu du no 3, Shakeel Mohamed, avait remis le vendredi 15 novembre à la commission électorale, l'original d'un bulletin de vote validé. Celui-ci lui avait été remis par un individu qui l'aurait ramassé près de l'école Idrice Goumany. Il était accompagné de son colistier, le député correctif Eshan Juman, qui a également été interrogé par le CCID.

Le Principal Returning Officer de la circonscription no 4 (Port-Louis-Nord - Montagne-Longue), Rajwantee Oree-Seeruttun, 37 ans, et Jos Edley Noëlette, 62 ans, Senior Presiding Officer Junior, ont été interrogés le samedi 23 novembre, après que le candidat du Parti Kreol Mauricien, Toussaint Ninchley Matombé (aussi connu comme Ras Nininn), avait alerté la commission électorale. Candidat dans cette circonscription, il avait trouvé un bulletin de vote dans sa boîte aux lettres. Rajwantee Oree-Seeruttun et Jos Edley Noëlette, qui travaillaient tous deux à l'école du gouvernement Elsie Prèle à Ste-Croix, ont donné des détails sur le déroulement du scrutin dans ce centre de vote.

Un troisième bulletin retrouvé au jardin balfour

Le CCID se retrouve avec un autre cas de bulletin égaré dans la nature. La police de Rose-Hill a été alertée par le père Patrick Fabien, le matin du samedi 23 novembre. Ce dernier leur a remis un bulletin portant le numéro 15 805 et le sceau de la circonscription no 20 (Beau-Bassin - Petite-Rivière). Contacté, le père Fabien a expliqué qu'un de ses amis est venu le voir à la cure de l'église St-Patrick pour lui montrer le bulletin de vote. «Je lui ai conseillé d'aller à la police. Il m'a dit qu'il l'avait ramassé sur un banc au jardin Balfour. Mais par peur et à cause de toutes les procédures, il ne voulait pas aller à la police. Je lui ai alors dit de me donner le bulletin et que j'irai à la police», confie le père Fabien. Le CCID s'est saisi de l'affaire.