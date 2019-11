Cote d'Ivoire: Rhdp/ François A . Amichia - "Nous avons la mission de faire triompher les idéaux de notre parti"

Le directeur exécutif adjoint chargé de la communication a investi officiellement la coordination régionale Treichville-Marcory du RHDP, le jeudi 21 novembre 2019 au Foyer des jeunes de Marcory en présence de nombreux militants et sympathisants.

François Albert Amichia, le premier responsable de cette équipe, après avoir reçu l'onction et sa feuille de route des mains de Mamadou Touré, a pris l'engagement de faire rayonner le RHDP à Abidjan Sud à travers un travail de ratissage et de sensibilisation sur les idéaux prônés par l'alliance des Houphouëtistes.

Pour relever ce pari, il a dit compter non seulement sur les coordonnateurs adjoints, Mariam Fetigué Koulibaly et Monney Yves de Marcory et Kolliabo Sébastien Kolliabo et Fama Touré de Treichville, mais également sur l'ensemble des militants de ces deux communes. « Aujourd'hui l'enjeu est important.

Cet enjeu, c'est la paix, la stabilité et le développement en Côte d'Ivoire, et également le respect de l'héritage de Félix Houphouët-Boigny, c'est-à-dire vivre en paix et en harmonie. Le travail véritablement commence aujourd'hui pour l'équipe de la coordination MarcoryTreichville et des structures spécialisées.

Mais le travail commence par vous. Chacun de vous a une mission particulière, chacun de vous doit pouvoir expliquer dans son environnement, dans son sa cour, dans son quartier, ce qu'est le RHDP.

Nous avons la mission de faire triompher les idéaux de notre parti. Nous devons gagner au premier tour les élections pour éviter toute contestation. Nous le pouvons. Et je compte sur vous », a-t-il insisté.

Avant d'inviter les nombreuses femmes présentes dans la salle à se mobiliser pour le meeting de ce samedi au Palais des Sports de Treichville. « Samedi prochain (aujourd'hui, ndlr), les femmes du RHDP ont décidé de dire merci et prendre un engagement devant le Président Alassane Ouattara.

Et c'est, nous, coordination Treichville-Marcory qui abritons cet grand évènement. Nous devons envahi le Palais des sports pour témoigner notre reconnaissance au Président Ouattara pour toutes les actions en notre faveur ».

Le maire de Treichville a saisi cette occasion pour rendre un hommage à Mamadou Touré, représentant Adama Bictogo, directeur exécutif à cette cérémonie. Pour lui, ce dernier, par sa compétence, sa fougue et sa détermination, constitue l'avenir du RHDP.

Mamadou Touré a soutenu que le chef de l'Etat Alassane Ouattara, le vice-président, Daniel Kablan Duncan et Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly en portant leur choix sur sa personne, ont confiance en sa capacité de rassembleur et d'organisateur pour la victoire du RHDP.

Mamadou Touré a appelé François Amichia à structurer le RHDP à travers la dynamisation de ses sections. Il l'a aussi invité à ratisser large pour implanter durablement le parti à AbidjanSud.