Madagascar: Andry Rajoelina - Halte aux faux débats et à la politique politicienne

A chaque problème il y a toujours une solution. C'est le mot d'ordre du président Rajoelina. Lors de l'émission spéciale diffusée hier sur la télévision nationale, le Chef de l'Etat a apporté des éléments d'explication, entre autres, sur les problèmes d'approvisionnement en eaux et les coupures de courant qui continuent à Antananarivo.

Selon ses dires, c'est la vétusté des infrastructures qui est l'origine de ces problèmes. Il ne devrait plus y avoir de délestage. S'il y en a, c'est plutôt un sabotage. Comme solution, le Chef de l'Etat avance des mesures d'urgences par des travaux de rénovation des sous stations. Comme solution à l'approvisionnement en eau, le régime prévoit l'augmentation de la production à Mandroseza de 40 000m3 par jour et l'installation sur le lieu d'une grande usine de traitement et d'épuration d'eau. Les travaux seront achevés au mois de février - mars 2020. Mahajanga, Morondava et Antsirabe bénéficieront également des mêmes infrastructures. Pour ce qui est d'Antananarivo, des travaux de construction de nouvelles infrastructures sont en cours afin d'accroître la production. Pour ne citer que les stations de distribution d'eau à Amoronakona, Ambohidrapeto et Laniera.

Faire preuve de patience. Il a aussi évoqué le projet Tana Water Free prévu avec l'Union Européenne à Ambohitrimanjaka et à Ankadindratombo qui consiste à produire 60 000m3 d'eau par jour. Dans quelques mois, les problèmes d'approvisionnement en eau seront résolus, a-t-il déclaré. Et d'exhorter au passage la population tananarivienne en particulier et les Malgaches dans son ensemble, à faire preuve de patience car tous les engagements prononcés seront réalisés pendant les 5 ans de mandat. Andry Rajoelina a aussi exprimé sa déception par rapport au bilan de l'équipe sortante au niveau de l'Administration communale à Antananarivo.

Le fameux sioka tokana n'a pas eu lieu. En tant que capitale, Antananarivo doit être un modèle en matière de développement. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ?, se demande-t-il. Il, c'est le Chef de l'Etat qui a profité de cette intervention télévisée pour lancer un appel à l'endroit des Tananariviens afin de laisser de côté la politique politicienne et de se donner la main pour concrétiser les actions au développement. Quant à lui, il entend apporter sa contribution à l'assainissement et au changement à Antananarivo. Aussi, tout en encourageant la population à faire preuve de maturité politique lors des élections communales qui auront lieu demain, et d'élire les candidats qui vont s'entendre avec le régime dans la réalisation des velirano et du développement de la ville, Andry Rajoelina a annoncé que de nombreux projets vont être apportés dans la capitale.

Véritable changement. Pour l'assainissement de la ville, il a offert 15 camions bennes et 15 bacs à ordures pour la CUA. Par ailleurs, avant Noël, des poteaux solaires vont être installés le long de l'Avenue de l'indépendance à Analakely pour embellir le centre-ville. Afin que la population tananarivienne puisse parvenir au véritable changement et de sortir la capitale de la situation insalubrité actuelle, le président de la République envisage de débloquer un budget de 10 milliards d'Ariary à la Commune Urbaine d'Antananarivo. Andry Rajoelina a aussi mis les points sur les « i » par rapport aux rumeurs de fraudes véhiculées autour des élections communales. Il fustige les « zanak'i Dada » qui crient déjà au «halabato ». C'est la stratégie des faibles, estime-t-il. Et de faire savoir dans la foulée qu'Andry Rajoelina n'est pas un fraudeur et n'encouragera pas non plus la fraude. Durant cette émission, il a encouragé tout un chacun à arrêter tous ceux qui envisagent d'opérer des fraudes électorales.

Tana-Masoandro et la réhabilitation du stade de Mahamasina étaient les points les plus importants de cette émission spéciale. A entendre le président Andry Rajoelina, le régime ne fera pas machine arrière face aux contestations autour de la réalisation de ces deux projets phares du premier quinquennat du Volomboasary. Conformément aux nombreuses demandes émanant entre autres, des joueurs et de l'entraîneur des Barea, les travaux de rénovation du stade de Mahamasina, qui sera baptisé stade des Barea, va commencer d'ici peu et seront finalisés avant le 26 juin 2020. En effet, les travaux dureront 18 mois. La maquette du futur stade a même été dévoilée durant l'émission. Le futur Mahamasina aura 28 portes d'entrée et d'une capacité d'accueil de 40 000 spectateurs. Cette semaine, le régime a donné le coup d'envoi de la construction de 32 terrains manara-penitra.

40.000 logements. En ce qui concerne Tana-Masoandro, Andry Rajoelina a annoncé que plusieurs propriétaires à Ambohitrimanjaka ont déjà accepté de céder leurs terrains à l'Etat, conformément aux principes de l'expropriation. Cette émission a aussi permis de savoir qu'une grande majorité de ce domaine a déjà été vendue aux karana par les propriétaires. Quoiqu'il en soit, le Chef de l'Etat était clair. Les travaux pour la première phase qui consiste à la construction d'une cité ministérielle débuteront bientôt. La durée prévue est de deux ans et demi. Il a aussi fait savoir qu'à cause des contestations, le remblayage et la construction de la route d'accès, prévue être finalisée d'ici le mois de janvier, a accusé un retard. Parallèlement au projet Tana-Masoandro, le régime va aussi commencer les travaux pour la construction de 36 buildings mora à Ivato. L'objectif de construire 40 000 logements en 5 ans sera atteint, a-t-il réitéré. Afin de parvenir au développement, Andry Rajoelina appelle tous les Malgaches à laisser de côté les guéguerres politiques et les faux débats, mais de favoriser plutôt la solidarité et l'unité nationale.