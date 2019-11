Madagascar: CFAR Analamanga - Lancement d'un concours de projet

Le Conseil Régional de la Formation Agricole et Rurale (CFAR) d'Analamanga lance un concours de projet au profit des jeunes qui ont été formés au niveau des centres de formation dans la région Analamanga.

« Les inscriptions sont ouvertes depuis 22 novembre jusqu'au 05 décembre 2019. Et le concours se divise en trois catégories », a expliqué Randriamanana Livaniaina, la correspondante de la FAR au niveau de la direction régionale du ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche à Analamanga.

Kits offerts. En fait, la première catégorie concerne les jeunes formés et qui ont bénéficié des kits de démarrage offerts par le programme FORMAPROD (Programme de formation professionnelles et d'amélioration de la productivité agricole). « On va notamment évaluer leur production, l'extension de leur projet et l'impact de leurs activités sur leur niveau de vie », a-t-elle précisé. Pour la 2e catégorie, ce sera la volonté des jeunes entrepreneurs ruraux qui sera jugée, étant donné qu'ils n'ont bénéficié des kits d'application que plus tard. Et enfin, la 3e catégorie de concours porte sur la méthode d'application, l'outil de travail, les expériences et la qualité de la formation des tuteurs, qui sont en même temps des exploitants agricoles.

Remise des prix. Il faut savoir que ces jeunes participants ont été formés pendant un an pour être professionnels. « On leur sollicite ensuite à monter des projets qui pourront être financés par le programme FORMAPROD », a-t-elle rajouté. La sélection des dossiers des dix meilleurs candidats aura lieu du 09 et 10 décembre 2019. « Une descente sur le terrain aura ensuite lieu. Et la remise des prix se tiendra le 22 décembre 2019 », a-t-elle conclu.