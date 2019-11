Madagascar: Football / Pro League - Un coup d'arrêt pour la CNaPS Sport

La 5e journée du Pro League a mis fin à la belle série de victoires de la CNaPS Sport qui s'est déplacée à Toliara, au stade Maître Kira.

Contre toute attente en effet, les caissiers ont été tenus en échec par le 3FB (1 à 1) qui signe dans la foulée une série d'invincibilité dans son stade.

Le coup d'arrêt pour la CNaPS Sport n'a pas été mis à profit par ses poursuivants car JET Mada et Adema se sont aussi séparés sur le score de 1 à 1 au stade de Mahamasina vendredi dernier.

Par contre, le Zanakala poursuit sa descente aux enfers en échouant devant Elgeco Plus par 3 buts à 0. Les Fianarois restent donc lanterne rouge car la FCA Ilakaka a profité de la venue à Ampasambazaha des Tamataviens du Tia Kitra pour marquer ses trois premiers points.

Un coup dur pour le football tamatavien car dimanche et dans le nouveau Stadium de Barikadimy, l'AJesaia a infligé une sévère correction de 6 buts à 1 au Club M Mananara.

Dans le match en retard d'hier, COSFA a créé la surprise en battant Fosa Juniors pourtant au grand complet mais, ni Besna en attaque et remplacé au retour des vestiaires, ni Jean Yves et Dahery n'ont pu rien faire devant ce trait de génie de Dimby qui savait que pour marquer contre les Majungais, il fallait contourner Théodin et prendre le gardien Fabrice à revers d'un pointu.

Cet unique but de la partie marqué à la demi-heure de jeu permettait ainsi aux militaires de se hisser parmi le peloton de tête, contrairement à Fosa qui a plusieurs matches en retard en raison des matches des Barea. Mais sur ce point, on n'arrive pas à expliquer le long report dont bénéficie Fosa alors qu'immédiatement après le match de mardi à Niamey, Morel, Bolida et Mombris ont joué samedi dans le championnat de France de Ligue 2. A moins qu'il y a Pro League et ligue professionnelle...