Madagascar: Exposition - « Intimement vôtre », ou la femme sous toutes ses facettes

A chacune sa vision, mais une seule mission. Mettre en avant la figure féminine sous de multiples facettes.

Elles sont quatre personnes de talents qui entonnent une voix en chœur. A travers "intimement vôtre", Felana Rajaonarivelo, Miora Acker, Sleeping Pop et Aina Zo Raberanto, entraînent le public dans un monde de grande diversité de femmes. À travers leurs regards, leurs voix et leurs talents cette exposition introduite dans les univers intimes d'une grande diversité de femmes. Images inédites, poétiques, réalistes ou abstraites, essentiellement centrées sur la femme. Selon les artistes, « ici la pudeur est paradoxale, elle se dévoile sans s'exhiber. À la croisée des regards humains sur la femme, ses secrets, son quotidien, l'exposition « Intimement vôtre » dévoile des bribes d'intimité des femmes.

Intimité du cœur, intimité de l'esprit et parfois, intimité du corps, sans jamais montrer ce qui est attendu. La figure féminine est mise en avant sous de multiples facettes ». Femmes artistes, activistes, conscientes, engagées, célibataires, épouses, mères, généreuses, sensuelles, libres, sensibles, fragiles, complexes, élégantes, émancipées, fortes, joueuses, audacieuses, combattantes, inspirantes... Rien n'est laissée au hasard. « Intimement vôtre » laisse transparaitre des détails, des figures, des évidences dans lesquels, chaque femme peut se reconnaitre. Exposées à la Galerie de la Fondation H Andraharo jusqu'au 20 décembre, toutes les œuvres sont à voir dès aujourd'hui.

Si Miora Acker est une artiste-plasticienne, Sleeping Pop est une grande illustratrice de sa génération. Quant à Aina Zo Raberanto et Felana Rajaonarivelo, elles sont toutes deux photographes. Cette dernière a été bercée depuis sa plus tendre enfance par un univers artistique pluridisciplinaire. Passionnée de danse et de musique, elle a fait de la photographie, son domaine de prédilection. Sa marque de fabrique ? Plus c'est simple, mieux c'est. Elle aime faire des photos simples, naturelles, dépeindre des scènes de vie sans artifices, être en somme plus proche du réel. Son credo : mettre en valeur l'émotion avant la technique.